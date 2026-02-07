En medio de la polémica, trasladaron el sable corvo de San Martín: expectativa por el acto que encabezará Javier Milei

En medio de la controversia generada por el decreto que formalizó el traslado del sable corvo del general José de San Martín, este sábado se realizó un operativo especial para retirar la histórica reliquia del Museo Histórico Nacional (MHN), en Parque Lezama, y llevarla al Regimiento de Granaderos a Caballo, desde donde fue trasladada en helicóptero hacia la provincia de Santa Fe.

Emoción, custodia y helicóptero: así fue el traslado del sable de San Martín

El presidente Javier Milei encabezará a las 19 un acto en el parque histórico Campo de la Gloria, en San Lorenzo, donde también estará presente el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. El mandatario nacional brindará un discurso en el marco de los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.

El sable corvo, símbolo máximo de la gesta sanmartiniana, salió del Museo Histórico Nacional a las 8:45, custodiado por personal de seguridad, especialistas en conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo. Arribó a Aeroparque a las 11:00, desde donde partió rumbo a Santa Fe para participar de la ceremonia conmemorativa.

El traslado se concretó tras una despedida masiva del público: el jueves pasado, unas 5.000 personas se acercaron al MHN para ver por última vez la pieza en esa sede, donde permanecía desde 2015.

En San Lorenzo, la reliquia será protagonista de la recreación del Combate de 1813, con un despliegue de entre 30 y 40 granaderos a caballo que recrearán la histórica carga de caballería desde el lugar exacto de los hechos hacia el río Paraná.

Se espera la presencia de más de 60.000 personas en el parque histórico. Aunque el sable es uno de los símbolos más reconocidos del Libertador, fuentes históricas señalan que San Martín no lo utilizó en esa batalla específica, aunque sí durante el resto de la campaña continental.

El traslado generó escenas de fuerte emoción en el Museo Histórico Nacional. Fuentes del organismo confirmaron que el público, en su mayoría joven, dejó mensajes en el libro de visitas y que “hubo gente que se iba llorando” al despedir la pieza histórica.

A partir de mañana domingo, el sable corvo tendrá un nuevo hogar permanente en el Regimiento de Granaderos a Caballo, que invitó a la ciudadanía a visitarlo en su sede del Cuartel de Palermo, en la avenida Luis María Campos 554.

Horarios: de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.

Entrada: libre y gratuita.