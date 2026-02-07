El Gobierno analiza extender las sesiones extraordinarias para acelerar la reforma laboral

A cuatro días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno evalúa realizar una modificación en el calendario parlamentario para intentar aprobar la reforma laboral antes del comienzo del período ordinario, previsto —como marca la Constitución— para el 1 de marzo.

Javier Milei analiza prorrogar extraordinarias por los feriados de Carnaval

Según confirmaron dos integrantes de la mesa política oficialista a Infobae, se puso sobre la mesa la posibilidad de atrasar un día la finalización de las extraordinarias. La idea es que el período concluya el 28 de febrero, en lugar del 27, como establece el decreto firmado por el presidente Javier Milei.

La discusión surge en medio de las dificultades del oficialismo para avanzar con el dictamen del proyecto laboral antes del 18 de febrero. El calendario legislativo se ve condicionado por los feriados de Carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17, y por la previsión de que muchos diputados viajen a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.

Desde el bloque de La Libertad Avanza en Diputados admitieron que el escenario ideal sería obtener dictamen el viernes 13 de febrero, aunque reconocen que se trata de una meta prácticamente inalcanzable. Entre los obstáculos figura el plazo reglamentario de 48 horas para girar la media sanción de una cámara a la otra, lo que comprime aún más los tiempos.

A esto se suma una restricción del reglamento de la Cámara, que impide emitir dictámenes dentro de los últimos diez días del período de sesiones, lo que dejaría al oficialismo con una ventana muy estrecha si no se modifica el calendario vigente.

En la Casa Rosada aseguran que la prórroga puede resolverse sin mayores inconvenientes mediante un nuevo decreto, que podría emitirse la semana próxima para reformular el período de extraordinarias y dejarlo formalmente vigente.

La urgencia del oficialismo también está vinculada a la ampliación del temario legislativo. Cuando el Presidente convocó a extraordinarias, la agenda incluía la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Sin embargo, tras una serie de casos de inseguridad que involucraron a menores, el Gobierno sumó mediante decreto la baja de la edad de imputabilidad penal.

En los últimos días también se evaluó incorporar el tratamiento de un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque fuentes oficiales indicaron que esa iniciativa no formaría parte del temario. Aun así, en el Ejecutivo sostienen que los puntos que requieren aval parlamentario deben avanzar con rapidez para quedar plenamente operativos.

Con un calendario ajustado, feriados que interrumpen la actividad legislativa y una agenda cada vez más cargada, el oficialismo enfrenta una carrera contra el tiempo para llegar al 1 de marzo con sus proyectos clave encaminados.

Con información de Infobae