Tensión por la reunión con las organizaciones, que esperan para cortar el centro de Neuquén

Las organizaciones sociales esperan que el encuentro con Provincia no solo llegue a un acuerdo, sino que comience. «Son 10.45 y la reunión convocada a las 10 no comienza porque no llegan los funcionarios», comunicaron. Mientras tanto, los integrantes de las agrupaciones se concentraron en la explanada del monumento y, si no hay resultados, volverán a bloquear el centro.

César Parra, concejal y dirigente del Polo Obrero (PO), fue quien informó sobre el retraso del inicio de la reunión y lo acompañó de la foto de las agrupaciones concentradas, como un retrato de la advertencia. La semana pasada tomaron la misma modalidad y cuando la negociación con el Gobierno fracasó, cortaron todas las esquinas de la Avenida Argentina.

Ayer, representantes del PO, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fueron a Casa de Gobierno a pedir una audiencia. En esos momentos estaba por comenzar una conferencia, así que rápidamente recibieron la invitación al encuentro de hoy.

La reunión de hoy fue pautada nuevamente en la sede de Desarrollo Social. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre los puestos laborales. En septiembre del año pasado, cuando las organizaciones también bloquearon la Avenida, se resolvió darles 140 contratos en obras públicas menores, sobre todo de mantenimiento.

El nuevo conflicto surgió porque la semana pasada, cuando esos contratos finalizaban, el Gobierno solo ofreció continuarlos, pero no ampliar el cupo como exigían las organizaciones desde diciembre del año pasado. Según Parra, quieren que incorporen a 500 de 6.000 trabajadores que forman parte de las agrupaciones.