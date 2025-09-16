Terror en la Ruta 43 en Andacollo: un camión sin frenos volcó y desbarrancó 40 metros

Un camionero que viajaba desde Roca vivió unos segundos de terror sobre la Ruta 43 este martes. Se quedó sin frenos, intentó maniobrar el rodado, pero volcó y desbarrancó 40 metros en Andacollo. «Llegando al cartel del mirador perdió el control y se despisto», contó el comisario Hernando Burgos. Informó que se salvó de milagro: quedó depositado cerca de la calzada mientras el camión siguió dando tumbos.

Indicó que el siniestro ocurrió alrededor de las 18:30. El chofer, tras quedar sobre el suelo, se paró por sus propios medios. Manifestó dolor de espalda y, por precaución, fue trasladado al hospital local.

Según detalló el comisario, transportaba fardos, avena y maíz. Aguardan a conocer el estado de salud del conductor de entre 45 y 50 años para retirar el vehículo. Señaló que el tránsito se encuentra liberado, aunque hay personal policial apostado.

Así quedó el camión tras despistarse en la Ruta 43 en Andacollo. (Gentileza)

Grave accidente en la Ruta 43 en Andacollo: qué pasó

El comisario Burgos relató cómo fue el accidente. En un momento, el camionero que venía de Roca se dio cuenta que no le funcionaban los frenos. Intentó que el rodado quedara sobre la banquina, pero no lo logró.

Agregó que un conductor que venía detrás quiso ayudarlo con algunas maniobras, aunque tampoco pudo detenerlo. Cuando llegó a una pendiente, perdió el control del camión y volcó.

Tras observar la escena, Burgos se mostró sorprendido de que el camionero no haya sufrido heridas de gravedad, al menos a simple vista: la carga quedó desparramada por 40 metros.

¿Cómo logró sobrevivir? Para el comisario lo que sucedió fue que, en uno de los tumbos que dio el rodado, el chofer quedó depositado sobre la calzada. «No lo despidió, sino se hubiese roto todo», remarcó.