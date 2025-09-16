ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Fuerte choque en Bariloche entre un auto y un camión dejó a un hombre herido

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Chapel y Juan Herman, este martes. Personal médico trasladó al hombre al hospital zonal.

Redacción

Por Redacción

Personal médico, policial y bomberil trabajaron en el sector. Foto: captura El Seis TV.

Personal médico, policial y bomberil trabajaron en el sector. Foto: captura El Seis TV.

Un hombre resultó gravemente herido luego de un choque ocurrido en el cruce de las calles Chapel y Juan Herman de Bariloche, este martes por la tarde. Conducía un auto Renault Fluence e impactó contra un camión. La colisión fue tal que quedó atrapado dentro del vehículo. Al lugar acudió personal de salud, quien lo trasladó al hospital zonal.

Los bomberos voluntarios tuvieron que usar máquinas hidráulicas para retirar al conductor del auto. «No teníamos otra forma de sacarlo«, contó el bombero voluntario, Francisco Silva, en una entrevista con El Seis TV.

Un hombre quedó atrapado en su auto luego de un choque en Bariloche

Silva informó que «a las 14:37 nos dieron aviso de forma particular en el destacamento sobre una colisión en calle Chapel y la ruta«. Rápidamente, Silva indicó que personal bomberil acudió al lugar y que al arribar, el hombre del vehículo menor ya estaba recibiendo las primeras asistencia.

El hombre lesionado fue trasladado al hospital zonal de Bariloche.

«Al llegar, la persona ya estaba siendo atendida por personal de salud», enfatizó. «Por la cinemática de cómo se dio el accidente, se requirió hacer cortes en la estructura con máquina hidráulicas», agregó.

Silva, comentó que «en el vehículo menor solamente viajaba el conductor», que presentó lesiones en sus piernas y otras partes del cuerpo. Además, en el sector trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro.

El tránsito se vio restringido dado el trabajo de los equipos de emergencia y al realización de las pericias correspondientes.


Temas

Accidentes de tránsito

Bariloche

choque

Río Negro

Un hombre resultó gravemente herido luego de un choque ocurrido en el cruce de las calles Chapel y Juan Herman de Bariloche, este martes por la tarde. Conducía un auto Renault Fluence e impactó contra un camión. La colisión fue tal que quedó atrapado dentro del vehículo. Al lugar acudió personal de salud, quien lo trasladó al hospital zonal.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios