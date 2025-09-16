Fuerte choque en Bariloche entre un auto y un camión dejó a un hombre herido

Un hombre resultó gravemente herido luego de un choque ocurrido en el cruce de las calles Chapel y Juan Herman de Bariloche, este martes por la tarde. Conducía un auto Renault Fluence e impactó contra un camión. La colisión fue tal que quedó atrapado dentro del vehículo. Al lugar acudió personal de salud, quien lo trasladó al hospital zonal.

Los bomberos voluntarios tuvieron que usar máquinas hidráulicas para retirar al conductor del auto. «No teníamos otra forma de sacarlo«, contó el bombero voluntario, Francisco Silva, en una entrevista con El Seis TV.

Un hombre quedó atrapado en su auto luego de un choque en Bariloche

Silva informó que «a las 14:37 nos dieron aviso de forma particular en el destacamento sobre una colisión en calle Chapel y la ruta«. Rápidamente, Silva indicó que personal bomberil acudió al lugar y que al arribar, el hombre del vehículo menor ya estaba recibiendo las primeras asistencia.

El hombre lesionado fue trasladado al hospital zonal de Bariloche.

«Al llegar, la persona ya estaba siendo atendida por personal de salud», enfatizó. «Por la cinemática de cómo se dio el accidente, se requirió hacer cortes en la estructura con máquina hidráulicas», agregó.

Silva, comentó que «en el vehículo menor solamente viajaba el conductor», que presentó lesiones en sus piernas y otras partes del cuerpo. Además, en el sector trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro.

El tránsito se vio restringido dado el trabajo de los equipos de emergencia y al realización de las pericias correspondientes.