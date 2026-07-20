Tiene «cara de máscara» y casi nadie lo ve: el «mono raro» del Congo que la ciencia intenta salvar

Descubren una nueva especie de mono africano en el centro-este de la República Democrática del Congo. (Foto: Noticias Argentinas).

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de mono africano con «cara de máscara», en el centro-este de la República Democrática del Congo (RDC): el Colobus congoensis. Reclaman la categoría de «en peligro» en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a su reducida área de distribución, su bajo número de ejemplares y la amenaza creciente de la caza y la pérdida de hábitat.

El animal habita la región interfluvial de los ríos Lomami y Congo (Lualaba) y resulta tan poco frecuente que incluso las comunidades que viven cerca de su área de distribución casi no lo registran. En algunas de esas aldeas lo llaman «Likweli».

Los especialistas destacan que se trata de un mono raro, con una presencia concentrada en una porción acotada de selva congoleña, lo que lo vuelve especialmente vulnerable a cambios ambientales y a la presión humana. Remarcan que esta especie requiere medidas urgentes de conservación.

Una «cara de máscara»: las características de este «mono raro» en peligro de extinción

De acuerdo con los datos difundidos, Colobus congoensis es una especie «hermana» de Colobus satanas, separada por más de 1.200 kilómetros. A esa distancia geográfica se suma un conjunto de rasgos físicos distintivos.

El nuevo mono presenta un tamaño menor y una característica mancha de color crema anaranjado que rodea la boca, el surco del labio superior y parte de las alas nasales inferiores sobre una cara negra, aspecto que le da una apariencia similar a una máscara.

El hallazgo surgió del trabajo conjunto de especialistas de la Universidad Atlántica de Florida, la Universidad de Yale, el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y el Hunter College, en Estados Unidos, junto con equipos de la Fundación Lukuru, el Parque Nacional de Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.

Un ejemplar de la especie Colobus congoensis y otro de Colobus satanas. (Foto: Agencia NA).

Las medidas preventivas para proteger a esta especie en peligo

A partir de relevamientos de campo y observaciones sistemáticas, delinearon el área conocida de distribución y las principales presiones que enfrenta la especie.

En el informe que remitieron a la UICN, los científicos propusieron que Colobus congoensis figure como “en peligro” en la Lista Roja, categoría que se reserva para especies con un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Argumentaron que su territorio resulta muy limitado y fragmentado, que el número de individuos se mantiene bajo y que la expansión de la caza para carne de monte y la conversión de bosques en otros usos podrían provocar un deterioro acelerado de la población.

El grupo de trabajo también impulsó un refuerzo de las medidas de protección en el Parque Nacional de Lomami, ya que allí se encuentra la mayor parte del hábitat conocido de Colobus congoensis. Planteó la necesidad de fortalecer la vigilancia contra la caza, consolidar la gestión del área protegida y sumar a las comunidades vecinas en acuerdos que desalienten la captura del mono y favorezcan prácticas de conservación.

Según el análisis presentado, la combinación de un rango geográfico muy acotado, un tamaño poblacional reducido y una presión creciente sobre el bosque coloca a Colobus congoensis en una situación de alta fragilidad.

Por eso, los científicos insisten en que su incorporación temprana a la Lista Roja y la adopción de medidas concretas en terreno pueden resultar decisivas para evitar que una especie recién descrita quede al borde de la extinción en una de las regiones más biodiversas del planeta.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas