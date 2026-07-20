Gran descubrimiento en España: dos rinocerontes de 200.000 años revelan cómo vivían los neandertales

Dos esqueletos casi completos de rinocerontes esteparios de 200.000 años salieron a la luz en la Cova de les Teixoneres (Barcelona), un hallazgo único para la península ibérica. «El contexto del descubrimiento tiene evidencias de industria lítica, es decir, de artefactos líticos de neandertales», destacaron los investigadores del Conicet en Chubut, Leandro Zilio y Heidi Hammond, que participaron del hallazgo.

Según comunicaron desde el Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Cenpat- Conicet), los restos pertenecen a Stephanorhinus hemitoechus. La asociación directa con herramientas neandertales vuelve a este hallazgo una pieza clave para comprender cómo estos grupos humanos ocuparon la cueva, aprovecharon los recursos animales y enfrentaron los cambios climáticos del Cuaternario europeo.

En el proyecto participaron científicos de distintos países de Europa, Asia y Sudamérica. Entre ellos se encuentran Zilio y Hammond, investigadores chubutenses del CONICET asociados al Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET) y a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Forman parte del equipo desde 2010 como especialistas en arqueofauna y tafonomía ósea, una disciplina que analiza los procesos de fosilización y la formación de los yacimientos.

Detalle de la mandíbula de un ejemplar de Stephanorhinus hemitoechus. (Gentileza Conicet).

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La Cova de les Teixoneres, en Moià (Barcelona), ya contaba con evidencias de ocupación neandertal. En distintos niveles aparecieron restos de un «hogar», huesos de animales consumidos y herramientas líticas de unos 36.000 años, etapa cercana a la desaparición de esta especie humana.

La industria de piedra rescatada en la excavación actual resulta muy similar a la de estratos inferiores. Según los investigadores, esto indica que los neandertales supieron adaptarse a distintos escenarios climáticos de la Prehistoria sin cambios profundos en su forma de fabricar herramientas.

Además de los dos rinocerontes esteparios casi completos, el equipo registró restos de otras especies extintas. «También hemos hallado otras partes esqueléticas de un oso de las cavernas, de caballos y otra fauna extinta del cuaternario, toda con cronología de 200.000 años. Así que es una cronología muy antigua, que nos dice mucho de la evolución humana de los neandertales. Esto sin dudas es muy importante», señalaron Zilio y Hammond.

Es la primera vez que aparecen restos de Stephanorhinus hemitoechus en la Cova de les Teixoneres y constituyen los únicos fósiles de esta especie documentados hoy en la península ibérica. De acuerdo con los especialistas, este rinoceronte se volvió abundante en los yacimientos europeos hace unos 500.000 años y desapareció hace cerca de 20.000 años, con los fríos extremos del Último Máximo Glacial.

Heidi Hammond y Leandro Zilio. (Gentileza Conicet).

«En estratos más modernos ya teníamos restos de rinocerontes asociados a los campamentos de los neandertales», explicó Florent Rivals, profesor de investigación ICREA en el IPHES. «Pero se trata del rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis). La presencia del rinoceronte estepario en los estratos inferiores nos indica que entre hace 200.000 y 75.000 años se produjo una sucesión de cambios climáticos lo suficientemente acusados como para provocar la sustitución de animales relativamente templados por otras formas más adaptadas al frío», agregó.

Aunque la investigación continúa en una fase preliminar, el estado de los fósiles abre grandes expectativas. Los huesos se encuentran recubiertos por concreciones que todavía impiden observar con precisión cada superficie.

«Estamos convencidos de que, cuando los hayamos limpiado, podremos saber si los cadáveres fueron aprovechados por los neandertales o por los carnívoros de la zona, como las hienas, los osos de las cavernas o los lobos», adelantaron desde el equipo. Esa información permitirá reconstruir con mayor detalle la interacción entre humanos, grandes herbívoros y depredadores en un entorno sometido a fuertes oscilaciones ambientales.

Las excavaciones en las cuevas del Toll y de les Teixoneres comenzaron el 22 de junio y finalizarán el 22 de julio. El grupo de trabajo está formado mayoritariamente por miembros de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del IPHES-CERCA, con participación de la Universitat de Barcelona, la UAB, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid, la Academia China de Ciencias de Pekín, el CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el IDEAus-CONICET y el ICArEHB de Portugal.

El hallazgo de los rinocerontes esteparios en este contexto refuerza a Teixoneres y al sistema de cuevas vecino como un observatorio privilegiado para estudiar la evolución de los neandertales y de la gran fauna del Cuaternario europeo.