La lluvia como esperanza para frenar el fuego en Chubut: evacuaciones por el incendio que no da tregua en Los Alerces

Chubut tiene varios incendios forestales activos. Los brigadistas combaten el fuego con el objetivo de extinguirlos definitivamente, pero la tarea se complica cada vez más.

El miércoles por la noche se reactivaron focos en el Parque Nacional Los Alerces y ante esta situación, varias familias tuvieron que ser evacuadas por precaución. Uno de los lugares más críticos en Villa Lago Rivadavia, donde los vecinos fijaron sus esperanzas a la posibilidad de precipitaciones.

Incendios forestales y evacuaciones: la situación en Parque Nacional Los Alerces

El sitio chubutense, EQSnotas, informó que la situación en Villa Lago Rivadavia es de extrema tensión. Durante las últimas horas, vecinos del sitio comenzaron a prepararse ante la posibilidad de tener que dejar sus casas debido al avance del fuego que afecta al Parque Los Alerces.

En la noche, varias personas fueron evacuados en la escuela 103 de la Villa, sobre todo las más cercanas a la Portada Norte y zonas más altas.

Si bien aún se espera un parte actualizado del Parque Nacional para conocer cuál es la situación en Los Alerces, el sitio informó que el frente principal del incendio cruzó la línea de la laguna Froilán y avanzó en dirección a Villarino. El desplazamiento fue en diagonal hacia el sector de La Momia y la localidad de Cholila.