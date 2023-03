Trabajadores de Fernández Oro denuncian persecución política por parte de JSRN

A días de las elecciones en Fernández Oro, vecinos que militan en un partido opositor al oficialismo provincial denunciaron persecución política por parte del gobierno municipal de Mariano Lavin. Aseguran que no los dejan trabajar porque son parte del Frente de Oro, lista que lleva como candidato a Christian Artero.

Los vecinos que vieron perjudicada su actividad laboral luego de oficializar sus candidatura y militancia en otro partido político explicaron que el problema surgió el día que se dio a conocer la lista del Frente de Oro.

Se trata de Mariela de los Santos y Walter Salamanca, dos vecinos orenses que trabajan como taxistas en la localidad. En un comunicado difundido a los medios expresaron “hoy somos víctimas del odio del gobierno municipal del señor Mariano Lavín y Martin Reballatti , quienes son responsables de que hoy no tengamos la única fuente de trabajo”

“Lamentablemente hace unos meses tuve la mala suerte que me chocaron dos veces y las personas que me chocaron no contaban con seguro, lo que significa que debo realizar las reparaciones por mis propios medios y recursos. Le solicité a la municipalidad que me diera unos días para poder recaudar dinero y terminar de repararlo y hacer la técnica. Permiso que me otorgó el intendente municipal. Pero como saben se conoció públicamente el día 27 de marzo la lista del partido opositor (en donde soy parte), por eso el gobierno de turno dio la orden que me saquen el vehículo de frecuencia y secuestro del mismo”, expresó Salamanca.



Además, el vecino manifestó que en otras ocasiones cuando ocurría algo similar, y en la técnica le decían que faltaba algo, el municipio lo dejaba trabajar para recaudar los fondos y poder pagar los arreglos. Sin embargo, esta vez el permiso fue otorgado, pero días después se emitió una orden a la dirección de Tránsito para que lo sacaran de circulación.

El malestar surgió porque el vecino actualmente tiene problemas de salud, y debe contratar a otros choferes para que el taxi pueda trabajar. Ahora con el taxi fuera de circulación y su problema de salud se complica la situación.

Por su parte, Mariela también manifestó su malestar por la situación que se generó. “Soy Mariela de los Santos viuda de Hernán Salamanca, titular del taxi que era de él. Hoy lamentablemente estoy en una situación complicada ya que soy madre de dos menores de edad que solo dependen de mí y del taxi. Me han sacado la única fuente laboral que tengo, con la que sostengo a mí familia. Reconozco que mí vehículo necesita unos arreglos, pero la técnica salió aprobada condicional porque son reparaciones leves, lo cual tengo por ley 30 días para volver hacerla. Solicité unos días para hacer las guardias y terminar de recaudar el dinero que me faltaba para ingresarlo el día 02 de abril al taller lo cual me autorizaron. Pero lo mismo que hicieron con Walter lo están haciendo conmigo por ser parte de una lista contraria a ustedes me dejaron fuera de frecuencia y pedido de secuestro para mí vehículo”.

Los vecinos manifestaron dieron a conocer los hechos porque se está afectando su fuente laboral. “No puede ser tan grande el odio que sienten por vecinos que militan en otro partido que no les importa que seamos sostén de familias, si no trabajamos nuestros hijos no comen”, expresaron. Uno de los vecinos es candidato a concejal suplente en la lista del Frente de Oro.

El Frente de Oro lleva como candidato a intendente de Fernández Oro a Christian Artero. En un principio el partido estaba encabezado por Juan Reggioni, pero luego de la proscripción del candidato Juan producto de una ordenanza del municipio denominada Ficha Limpia, el partido resolvió que Christian encabezará la boleta del bloque el próximo 16 de abril.