Crimen de Facundo Castillo: “Me dolió que hayan pegado carteles sobre la cara de mi hermano”

Emiliano Castillo, hermano de Facundo el joven que fue atropellado y murió el 19 de diciembre de 2021 en Cipolletti, habló sobre el avance de la causa que está en su tramo final, pero principalmente hizo foco sobre el entorno de la familia del acusado y la pegatina de carteles por la ciudad. También habló sobre la contratación de Fernando Burlando por parte del entorno del imputado.

Días atrás una serie de carteles con el relato de Ramiro Gutiérrez empapeló parte de la ciudad, pero en muchos casos lo hicieron sobre carteles del pedido de justicia por Facundo Castillo. Emiliano manifestó que la familia del sospechoso de atropellar y matar al joven tiene derecho a contar su versión de los hechos, pero que le dolió que lo hayan hecho sobre los carteles de su hermano.

“Me llegaron por varios conocidos. Ellos tienen derecho a plantearlo, lo que me duele es que lo hayan hecho sobre la cara de Facundo, sobre los carteles que nosotros pegamos pidiendo justicia. No me molesta que ellos hablen, porque nosotros tenemos un trabajo muy sólido, por eso estamos esperando el juicio”; dijo en declaraciones a «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO.

Agregó que la decisión de que la familia de Gutiérrez haya contratado al mediático abogado Fernando Burlando no le «mueve la aguja» porque la teoría del caso que construyó el fiscal Martín Pezzetta y el querellante Juan Coto es muy sólida.

“Hay pruebas que son irrefutables, no me preocupa que llenen la sala de audiencia de abogados”, manifestó. El joven relató que en ningún momento la familia de Gutiérrez tomó contacto con ellos. El imputado será juzgado por el delito de homicidio simple y cinco tentativas de homicidio.

Por eso será jugado por un jurado popular que ya se sorteó. Está en la etapa final y el 14 de abril se conocerán los 12 miembros del tribunal popular. El juicio iniciará el 17 de abril y se extenderá durante toda la semana.

“Estoy esperando el juicio, porque queremos cerrar esta etapa, estamos cansados y estamos tratando de juntar fuerza para afrontar lo que bien que es una etapa muy dura. Fue la más dolorosa que tuve en mi vida y para mis viejos también. Hay muchas personas que nos están ayudando. Mi hermano era muy querido y hay mucha gente ayudando. Mucha personas se acercaron sin conocerlo, indagandos por lo que pasó, porque una persona con plata pueda tener impunidad”, indicó.

Sobre el accidente dijo que cuando se enteró de hecho dijo que deseaba que haya sido un accidente como dice la familia del imputado: “porque no podía creer que haya alguien haya hecho un giró en U para atropellar a personas. Deseaba que fuera un accidente porque el dolor hubiese sido distinto”, manifestó.

Escuchá a Emiliano Castillo, hermano de Facundo Castillo, en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO:

