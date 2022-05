Cortes de Ruta 22 y 65: trabajadores del aserradero de Roca profundizaron las protestas

Pasadas las 7 de la mañana, los trabajadores de la Cooperativa 1° de Mayo se trasladaron al acceso de Ruta Nacional 22 y Damas Patricias para profundizar la medida de lucha -ante la amenaza de desalojo dictada por la Justicia- con un nuevo corte que ha originado el desvío del tránsito por caminos rurales.

El corte empezó pasadas las 7 de la mañana y hay desvío del tránsito a la altura del «Puente Palmieri», de Roca. Foto Juan Thomes

Con quema de neumáticos y maderas, unos 30 trabajadores se encuentran arriba de la Ruta 22 y Alsina. Otro grupo mantiene cortado la circulación en Damas Patricias y Alsina.

Las protestas han ido escalando en los últimos días. La interrupción del tránsito ha generado un caos en la circulación de los vecinos de Roca, quienes se han visto imposibilitados de realizar los recorridos habituales.

Según se supo, algunos conductores han efectuado denuncias por situaciones violentas e hicieron notar su fastidio en las medidas que llevan a cabo los manifestantes.

Uno de los motivos fundamentales del enojo, surgen a partir de que existen algunas complicaciones por la inclusión de calles aledañas en el corte de tránsito, como en la intersección de calle Juan José Valle y Alsina.

Los desvíos urbanos internos pueden realizarse por calle Alsina y Rivadavia, Dia del Bancario y Damas Patricias, Rodhe y Damas Patricias.

Para circular por Ruta 22, la situación es más compleja. Uno de los caminos que se puede tomar es por calle Gobernador Castello, hasta Nahuel Huapi que desemboca con la Ruta Provincial 6. Otra alternativa será doblar por calle Villegas, hasta Félix Heredia -calle que conecta con Ruta 22, desde el norte de Roca.

Cabe recordar que el pasado 10 de mayo la Justicia volvió a ordenar el desalojo de las tierras que ocupa la Cooperativa 1° de Mayo en un lote de la calle Alsina al 2900 (entre Damas Patricias y Ruta Provincial 6). Desde esa fecha, miembros cooperativistas resisten dentro del aserradero y fuera del mismo, con la participación de un grupo de más de 60 personas.

Las primeras protestas comenzaron -hace seis días- sobre la Ruta 65 a la altura de calle Damas Patricias, en uno de los principales accesos a Roca.

La protesta lleva seis días; hoy se profundiza con cortes en la ruta 22. Foto Juan Thomes

Continúa el incendio

Ayer, los miembros de la Cooperativa 1º de Mayo denunciaron que efectivos de la policía intentaron prender fuego el aserradero durante la madrugada. Este confuso episodio se sumó al intento de incendio fallido que sucedió meses atrás.

Las llamas han crecido significativamente y las maderas no paran de arder. El siniestro se ha controlado durante las últimas horas debido a las intervenciones de bomberos voluntarios, quienes se han acercado a disipar el fuego. Aún así, el incendio

«Esta es la cuarta vez que venimos. Si no retiramos la madera que está quemada, mucho no podemos hacer«, afirmó un bombero, quien aseguró que para terminar de sofocar el foco de incendio necesitan una retroexcavadora.

Las llamas en el predio del aserradero han crecido significativamente en las últimas horas. Foto Juan Thomes.

Según expresaron los mismos cooperativistas, han solicitado la asistencia del municipio de Roca para que les provean maquinaria y no han recibido respuesta alguna. «La Municipalidad no nos han querido mandar la retroexcavadora y no hubo dirección en el tránsito», sostuvo uno de los trabajadores.

Bomberos voluntarios se acercaron pasadas las 8, pero no pudieron tomar intervención por falta de retroexcavadora.