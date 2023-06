Tragedia en el Monumental: identificaron al hincha que murió, qué dijo River Plate

La tragedia enluta nuevamente al fútbol argentino durante la tarde del sábado en medio del partido entre River y Defensa y Justicia, por la fecha 19 de la Liga Profesional, con la muerte de un hincha tras caerse de una de las tribunas del Monumental.

El fatídico hecho se registró cuando el partido se desarrollaba el minuto 24 del primer tiempo y el estadio comenzó a cantar para que el juego se frene y pare.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias de Buenos Aires (SAME), el doctor Alberto Crescenti confirmó que se trata de «un hombre, murió en el acto por el traumatismo en el cráneo tras una caída de al menos 15 metros».

El reconocido médico explicó en medios nacionales que el servicio fue convocado desde el Estadio River Plate, para que asistan (aún cuando el sistema público tiene jurisdicción fuera del estadio).

Nicolás, uno de los hinchas que estaba Sívori baja del Monumental contó que «escuchó una explosión como que hubiesen tirado un petardo yo estaba a 20 metros».

Flavio, otro de los socios del club detalló que «estábamos a dos metros, sentimos el golpe y vimos los restos de la persona y empezamos a pedir ayuda y nadie se acercaba» y agregó que «había muchos chicos y por eso la hinchada comenzó a pedir que se suspenda el partido y acerque gente del estadio

«Por suerte no había nadie cuando cayó, era un pasillo y casualmente no había nadie es un milagro que no haya caído sobre otra persona», informó a la señal TN.

Cerca de las 19 trascendió la identidad de la víctima fatal. Según se pudo saber se trata de Pablo Marcelo Serrano 53 años, perteneciente a la filial de Morón.

El hombre estaba en la tribuna Sivori Alta y había ido a la cancha junto a su hija, que estaba en otro sector del estadio. La mujer está declarando en la Justicia.

Tragedia en el Monumental: el comunicado oficial de River Plate

A un par de horas de la tragedia, el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate emitió un comunicado oficial sobre el hecho que terminó con la vida de uno de sus simpatizantes.

«En el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad», reza el escrito.



«La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado», agregó.



El informe oficial explica que los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes.

También se precisó que por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba.

Tragedia en el Monumental: se investiga el contexto de la muerte

Desde el estadio River Plate, aseguraron que hay material fílmico del club y también de testigos que apuntaban sus celulares a la tribuna Sivori alta.

También contaron que el primer médico llegó a menos de dos minutos de detectada la tragedia. También se conoció que en ese momento se solicitó la evacuación completa del estadio. A esta hora está la Policía y peritos trabajando en la escena de muerte.