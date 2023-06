Desgarradora despedida de la hija de Pablo Serrano, el hincha que murió en River: “Te me fuiste para siempre”

Mía, la hija de Pablo Serrano, el hincha que murió tras caer de una tribuna en el Monumental de River utilizó sus redes sociales para dejar un sentido mensaje de despedida a su padre.

“Te amo para toda la vida papá”, fue el mensaje en Instagram de la joven de 15 años que subió una imagen de ambos en la cancha.

Además, en su cuenta de Twitter, Mía agregó: “Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, escribió.

Por su parte, la Filial Morón de River, donde Pablo Serrano era parte, también le dedicó unas palabras al hombre de 53 años.

“Hoy nos tocó la desgracia muy de cerca. Desde Filial Morón queremos expresar nuestro más sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, hincha, socio y amigo de River Plate. Queremos mandar un fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación @lospibesdel20 de Morón, estamos a su disposición para lo que necesiten”, manifestaron en redes.

Tragedia en River: le robaron el arma a una policía

Tres delincuentes vestidos con la camiseta de River, golpearon a una mujer policía, le robaron el arma reglamentaria e intentaron asesinarla a pocas cuadras del estadio Monumental, tras la suspensión del partido.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo ayer alrededor de las 18:10 en el barrio porteño de Núñez, donde la oficial María Castillo se encontraba cubriendo el turno tarde.

Allí fue abordada por tres sujetos de entre 25 y 30 años vestidos con la camiseta de River, los cuales se abalanzaron sobre la uniformada y mediante golpes de puño la arrojaron al suelo y le robaron su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta PX 4 con un cargador que tenía los 15 proyectiles.