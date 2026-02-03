Tragedia en la Ruta 3: murió un hombre al quedar atrapado en el incendio de su camión en Chubut

Chubut registró un trágico episodio: un hombre murió luego de quedar atrapado en el incendio de su camión. La víctima se encontraba durmiendo dentro del vehículo, en la vera de la Ruta Nacional 3, por lo que no pudo salir a tiempo cuando se desató el fuego.

Debido al incendio, recibió graves quemaduras que le terminaron provocando la muerte. Las autoridades investigan la causas del incendio y buscan identificarlo.

Incendio fatal en la Ruta 3: qué pasó

El trágico incendio se registró el lunes por la tarde en la zona norte de Comodoro Rivadavia, en el kilómetro 20 de la Ruta 3. Según precisó el sitio EQSnotas, fue en un predio donde antiguamente funcionaba una estación de servicio.

El hecho fue advertido por vecinos de un barrio cercano que vieron una intensa columna de humo negro y llamaron a los Bomberos. El personal arribó al sitio y constataron que el fuego había tomado de manera generalizada el motor y el habitáculo del rodado.

El comisario chubutense, Enzo Fufarine, explicó al medio local Comodoro 24: «Cuando arribó el personal de bomberos, encontramos que el conductor ya había sido sacado del vehículo por otros camioneros que estaban en la zona». De forma inmediata se solicitó una ambulancia y trasladaron al hombre para recibir atención médica, lamentablemente al llegar se confirmó su muerte debido a las graves quemaduras que presentaba.

Horas después del siniestro se confirmó que la víctima trabajaba como chofer para la empresa Oro Negro y estaba realizando un trabajo de flete, sin embargo no se reveló su identidad.

Fufarine relató que el trabajo sobre el incendio fue complejo: «Fue un arduo trabajo porque tuvimos que descargar toda la carga a mano mientras íbamos enfriando la estructura. Se tuvo que acercar personal de bomberos en sus vehículos particulares para colaborar».