Incendio en Cholila y Los Alerces: una vez más, las ráfagas de viento reavivan el fuego

«El fuego se acerca al pueblo, lo tenemos cada vez más cerca«. Los pobladores de Cholila volvieron alarmarse ante las altísimas columnas de humo que observan a corta distancia.

Las fuertes ráfagas de viento que comenzaron a registrarse en la tarde del domingo y que se mantuvieron este lunes, reactivaron varios focos y aceleraron al avance de las llamas. En muchos casos, el viento corrió las fajas que se armaron en los últimos días para evitar el avance del fuego -que terminó saltando al otro lado del camino-.

«Está complicadísimo. Los tres fuegos siguen activos y rodean Cholila. Uno de los incendios que pasó por la veranada va bajando y está muy cerca del pueblo a muy pocos kilómetros. El viento te lo lleva para cualquier lado», sintetizó Juan Cabrera, un veterinario y brigadista voluntario.

El incremento de la actividad del viento reactivó el fuego en la zona conocida como El Retamal y La Burrada. Por eso, las autoridades optaron por replegar el personal de ese lugar.

«Las columnas de humo son tan importantes que llevaron a que el trabajo sea más acotado y el panorama, en este momento, es crítico«, resumió Laura Migrantes, coordinadora del Comité de Emergencia de los incendios en Chubut, en relación al pronóstico en la zona. Este lunes la temperatura máxima alcanzó los 20 grados, con una humedad del 40% y hubo vientos de 35 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de 70 kilómetros por hora. Pobladores y brigadistas esperan con ansias que se cumplan las precipitaciones que anuncia el pronóstico.

Migrantes especificó que se trabaja sobre «el flanco derecho de la cabeza del incendio en la zona del Retamal, con maquinaria pesada de apoyo y autobombas para garantizar las tareas de enfriamiento«. Aseguró que en ese sector trabajan 168 brigadistas y bomberos.

En tanto, en la zona conocida como El Murmullo se realizan fajas y en Villa Lago Rivadavia, personal de Bomberos Voluntarios continúan las recorridas de las zonas afectadas.

«Con el incremento del viento se reactivaron los focos en el perímetro de la cabeza del incendio hacia el flanco izquierdo, donde está la pampa de Sánchez Core. Por razones de seguridad, se tuvo que replegar al personal que estaba trabajando«, dijo Migrantes. También se registraron focos en el llamado pinar de Gerez y en la Ecoaldea. «En Laguna Villarino, el fuego alcanzó un comportamiento extremo, generando focos secundarios que fueron facilitando el rápido avance. En la zona alta, conocida como El Morro, las fajas construidas durante estos días fueron violentadas por el viento», acotó.

En las últimas horas se definieron dos cortes preventivos de tránsito en la Ruta 71 -este camino comienza en la Ruta Nacional 40, a unos 7 kilómetros al sur de Epuyén- por la nula visibilidad.