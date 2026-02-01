La aclaración de bomberos voluntarios sobre los fondos que anunció Javier Milei: «No constituyen un aporte»

Luego de casi dos meses de lucha contra los incendios forestales en la Patagonia, el Gobierno realizó una serie de anuncios ante las críticas por la administración nacional del combate contra el fuego. Además de declarar la emergencia ígnea -que fue solicitado por las provincias-, también anunciaron fondos para bomberos voluntarios por $100 mil millones. Desde Chubut, una de las provincias más afectadas, reportaron que no se trata de un aporte extra, sino del pago de una deuda desde 2025.

El pasado jueves, Nación publicó una resolución en el Boletín Oficial que transfiere más de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios. La decisión quedó formalizada con la publicación de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva.

La resolución fija que las asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. El monto será distribuido entre 1.062 entidades, con una asignación individual de $94.924.971,75 para cada una, destinada a equipamiento y materiales para la lucha contra el fuego.

Además del giro a las asociaciones, las entidades de segundo grado provinciales percibirán $7.754.639.995,93 para gastos de funcionamiento y representación.

No es un aporte, es pago de deuda: qué dijeron bomberos voluntarios

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, realizó algunas aclaraciones sobre la transferencia que anunció Nación.

Según precisaron, los recursos transferidos «no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan la Patagonia».

Desde la federación indicaron que más bien se trata del cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que rige el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998.

«La mencionada ley dispone que un porcentaje de las primas de seguro -el 5% de los seguros de automotores y viviendas- se destine al financiamiento del sistema bomberil«, detallaron.

En este sentido, acotaron que el Estado Nacional administra el dinero que aporta la población a partir del pago de seguros y lo distribuye a los cuarteles y asociaciones bomberiles. Frecuentemente, la distribución se realiza en dos etapa: una entre marzo y abril y la restante entre agosto y octubre.

«La transferencia actual corresponde a fondos que estaban adeudados del ejercicio 2025, dado que durante ese año no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes«, destacaron y comentaron que el remanente del año pasado «no había sido pagado oportunamente». Además, añadieron que también incluye la primera cuota del 2026.

La federación aclaró que los fondos anunciados (aproximadamente 95 millones de pesos por cuartel) no se tratan de un «fondo extraordinario o de emergencia» aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino más bien de «recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberos».

«Recordá que vestir un bombero voluntario con un traje forestal completo ronda aproximadamente -de base- los $5.000.000«, concluyeron.

Bomberos voluntarios: cómo es la ley que los financia y cuánto giró el Gobierno

Desde el sitio Chequeado informaron que, de acuerdo a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2025 se asignaron $ 40.163 millones a los bomberos voluntarios.

El desembolso se efectuó en febrero, y después se efectuó la segunda parte de los fondos. Además, solo para 2026 se prevían giros por casi $129 mil millones, mientras que el Gobierno anunció -hasta el momento- casi $120 mil millones.

En este marco, la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez (Unión por la Patria), presentó un pedido de informe para que el Gobierno brinde detalles sobre el financiamiento nacional previsto en la Ley 25.054.

Desde sus redes denunció que el Ejecutivo “se quedó con cerca de $ 43.000 millones, más de la mitad de los fondos que debía girar a los bomberos, sin dar ninguna explicación”, en refencia al pago adeudado del 2025.