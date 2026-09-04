Quién era el ciclista que murió tras ser atropellado en pleno centro de Roca: tenía 32 años

El jueves por la tarde se registró un siniestro vial en la zona centro de Roca que dejó como saldo un ciclista fallecido. El hombre fue embestido por un vehículo y perdió la vida en el acto. Pocas horas después del hecho, se confirmó su identidad.

Quién era el ciclista que murió en Roca

De acuerdo a la información oficial que pudo acceder Diario RÍO NEGRO la víctima fatal fue identificada como Dante Augusto Zinelli de 32 años.

El hombre circulaba en su bicicleta cuando en la intersección de las calles 9 de Julio y España, fue atropellado por un Volkswagen Gol.

Producto del fuerte impacto, Zinelli sufrió lesiones que le provocaron la muerte casi inmediata.

Aunque todavía se investigan las circunstancias del siniestro, los testigos señalaron que el ciclista ingresó a la avenida 9 de Julio en contramano, por lo que el automovilista no logró advertir su presencia a tiempo.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajaban efectivos de la Policía, personal de Tránsito y una ambulancia del SIARME.