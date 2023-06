Transformadores con PCB altamente contaminante en Plottier: cuáles son los riesgos

Los Bifenilos policlorados, más conocidos como PCB (sigla en inglés), volvieron a instalarse en el ojo de la tormenta, luego de que se encontraran en un predio de la cooperativa eléctrica de Plottier, tres transformadores enterrados que tendrían esta sustancia altamente contaminante.

Hace más de 20 años se dio el mismo debate, con corrientes encontradas. Pero finalmente la Organización Mundial de la Salud resolvió prohibirlos.

Según explicó el secretario de Coordinación e Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, exministro de Energía de Neuquén, la gran mayoría de los transformadores que existen en Neuquén fueron reemplazados por otros que no contienen PCB, si no otros aceites o resinas. Los que quedan son los aún no salieron de operación y son los más antiguos. Tal es el caso de los que se encontraron en Plotttier.

Para entender el alto poder contaminante del PCB y las consecuencias que acarrea para la salud de las poblaciones el ambiente, hay que empezar por definir que los Bifenilos Policlorados forman parte de una familia de 209 compuestos químicos formados por dos anillos de benceno y 1 a 10 átomos de cloro. Sus sustancias de muy alta estabilidad química, baja inflamabilidad y resistentes a la degradación térmica.

Por estas características resultaron ser muy efectivos para los transformadores eléctricos y cumplían la función de refrigerante y aislante de todo el sistema interno de los aparatos.

El gerente de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche, Federico Lutz explicó que “principalmente fueron colocados en zonas donde los transformadores tenían exposición a altas temperaturas, pero esto es excluyente de que hayan existido o alguno quede aún en otras regiones de menores temperaturas”.

Nicola explicó además, que el PCB era visto como una sustancia efectiva para aislar y evitar que se produzca dentro de los transformadores, corto circuitos eléctricos y posteriores incendios.

“Esto es lo positivo pero luego viene lo negativo. El PCB es altamente contaminante y no se degrada. Pero además, lo más importancia es que tiene una alta propagación por el agua”, agregó Lutz.

Por esto, explicó el gerente, la disposición final de estos aparatos cuando salen de funcionamiento, requiere de un procedimiento muy estricto.

En Argentina, la firma Kioshi es la encargada de realizar este trabajo. Las cooperativas eléctricas, entes públicos y privados deben contratarla y la firma se encarga de poner en condiciones el transformador, procesar el PCB y transportarlo a su centro de disposición final.

Pero volviendo a la peligrosidad de la sustancia, hay que mencionar que provoca severos daños a varias generaciones de todos los seres vivos y en el ambiente.

Contamina el aire, el suelo de allí ingresa a las napas y por supuesto, contamina el agua.

Transformadores contaminantes en Plottier: cuándo y cómo se da la exposición del PCB

En la actualidad, en los transformadores se utilizan aceites y resinas que cumplen la misma función. Foto Matías Subat.

Si bien hoy el uso de PCB está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, puede que aún queden artefactos antiguos que lo contengan y no hayan sido desechados.

Hay que evitar usar tubos fluorescentes antiguos y artefactos como televisores y refrigeradores fabricados hace 30 años o más. Estos artículos pueden dejar escapar pequeñas cantidades de PCB.

Se puede ingerir PCB al comer alimentos, especialmente pescados, que estuvieron expuestos a la sustancia.

A los niños hay que advertirles que no jueguen con aparatos antiguos, artículos eléctricos o transformadores, ya que pueden contener PCB.

Los niños deber ser disuadidos de jugar en suelos cerca de sitios de desechos peligrosos no controlados y en áreas donde se incendió un transformador.

Los especialistas aclararon además, que los trabajadores de cooperativas eléctricas, entes públicos o privados, que podrían estar expuestos a PCB por reparaciones o ante la explosión de un transformador, es posible que lleve estas sustancias al hogar en su ropa, cuerpo o herramientas. En ese caso, deben cámbiese de ropa antes de dejar el trabajo.

Transformadores contaminantes en Plottier: el impacto sobre la salud de los seres vivos y el ambiente

Para empezar a hablar sobre los grandes riesgos que Los Benifenilos Policlorados traen para la salud de los seres vivos y para el ambiente, hay que decir que no existen fuentes naturales de PCB, son compuestos sintéticos producidos por el hombre.

Los PCB se transportan fácilmente por el aire en forma de pequeñas partículas y pueden depositarse a grandes distancias del lugar donde se generaron.

No se disuelven en el agua, quedan depósitos en el lecho de los cursos de agua. Al ser ingeridos por microorganismos y peces se acumulan en sus tejidos grasos, y pueden así llegar a través de la cadena alimentaria hasta el hombre.

Un estudio de la Universidad de Rosario determinó que el aire no constituye una fuente importante de contaminación. Pero sí el suelo y la ingesta de animales, principalmente pescado, contaminados.

Los seres humanos expuestos al PCB pueden presentar daños hepáticos severos, lesiones dérmicas como acné o salpullido, alteración de la función reproductiva, afecciones sobre las hormonas tiroideas y cáncer.

“Una vez que ingresan al organismos, los Bifenilos Policlorados se distribuyen en los tejidos, se acumulan en la piel y el tejido graso. En las mujeres embarazadas atraviesan la placenta y se distribuyen en los tejidos del feto y pueden incluso llegar los mismos niveles de contaminación en sangre que la madre. También se acumulan en la leche materna”, explicó un profesional de la salud del hospital local.

En los niños puede producir alteraciones neurológicas e inmunológicas. Los pequeños gestados por madres contaminadas por PCB, pueden presentar problemas de habilidades motoras y de memoria.

Los trabajadores de los entes eléctricos que fueron expuestos al PCB, por procedimientos inadecuados en el manejo de los transformadores, pueden sufrir daño hepático y en el páncreas.