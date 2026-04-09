Tránsito complicado en la Autovía Norte por un accidente: piden circular con cuidado entre Plottier y Neuquén

Debido a un siniestro vial, el tránsito en la Autovía Norte de Neuquén comenzó con dificultades este jueves 9 de abril. El accidente ocurrió entre las rotondas de Capex y Pluspetrol.

Si bien el paso no se vio interrumpido, las autoridades policiales solicitaron circular con precaución hasta que terminen las labores en la Ruta.

Accidente en la Autovía Norte de Neuquén: lo que se sabe

El hecho se registró cerca de las 7 y complicó el flujo vehicular de la Autovía Norte. Si bien aún no se conocen los detalles del siniestro, trascendieron dos versiones sobre lo que ocurrió: una de ellas apunta a un choque entre un vehículo y un camión; y la otra indicó un posible vuelco.

Lo cierto es que sucedió en el carril que va desde Plottier hacia Neuquén capital y debido a que es una hora de mucho tránsito, se generaron complicaciones en la circulación.

En el lugar trabaja personal policial que ordena el tránsito y asiste en la situación. Se recomienda circular con extrema precaución y reducir la velocidad en el sector afectado.