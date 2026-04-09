Operativo en los ingresos a Río Negro: controles, perros detectores y escáneres en puntos estratégicos

El despliegue incluyó controles exhaustivos sobre documentación, numeraciones y condiciones de circulación. Foto: gentileza.

Con un fuerte despliegue preventivo orientado a combatir el narcotráfico, la Policía de Río Negro llevó adelante controles simultáneos en los principales ingresos a la provincia. En el operativo se verificaron más de 350 personas y cientos de vehículos.

El procedimiento fue coordinado por el área de Toxicomanía y Leyes Especiales del Ministerio de Seguridad y Justicia, con la participación de distintas unidades distribuidas en puntos estratégicos del territorio. Los controles se desplegaron desde el este provincial hasta la cordillera, sobre rutas clave que conectan con otras jurisdicciones.

Controles en rutas estratégicas

Los operativos se realizaron en accesos como:

Sierra Grande, sobre la Ruta Nacional 3.

Río Colorado, en la Ruta Nacional 22.

General Roca, en la Ruta Provincial 6.

Catriel, sobre la Ruta Nacional 151.

San Carlos de Bariloche y El Bolsón, en la Ruta Nacional 40.

Según informaron, en esos puntos se instalaron puestos fijos y móviles durante varias horas, donde se controlaron vehículos particulares, transporte de carga y unidades de pasajeros.

Los efectivos llevaron adelante inspecciones exhaustivas, apostados en sectores neurálgicos y con presencia sostenida, lo que permitió reforzar la prevención en corredores de tránsito constante.

Tecnología y perros detectores

A los controles se sumaron secciones especializadas con perros entrenados para la detección de estupefacientes, lo que permitió profundizar las inspecciones sobre camiones y micros de larga distancia.

En paralelo, se utilizaron herramientas tecnológicas como:

Escáneres portátiles.

Sistemas de consulta en tiempo real.

Estos recursos agilizaron los procedimientos y aportaron mayor precisión en cada verificación.

Resultados del operativo

Como resultado del despliegue, se controlaron:

18 micros.

20 camiones.

218 vehículos particulares.

353 personas identificadas.

Las inspecciones incluyeron la revisión de documentación obligatoria, numeraciones registrales y condiciones generales de circulación.

Balance sin infracciones, pero con fuerte impacto preventivo

Si bien no se registraron infracciones ni hechos delictivos, desde el Ministerio de Seguridad destacaron el valor preventivo de este tipo de operativos.

En ese sentido, desde el área de seguridad remarcaron que la presencia policial sostenida en los accesos no solo permite detectar posibles irregularidades, sino que también funciona como un elemento disuasivo frente a intentos de ingreso de sustancias ilegales a la provincia.