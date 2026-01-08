Un herido por un choque en la Autovía Norte de Neuquén: quedó incrustado abajo de un camión

Los vehículos quedaron en la banquina. El choque se produjo cuando viajaban en sentido Plottier- Neuquén. Foto: gentileza bomberos voluntarios de Plottier.

Un fuerte choque se produjo entre una camioneta Volkswagen y un camión modelo Mercedes Benz en la Autovía Norte, este jueves por la mañana. El conductor de la camioneta requirió de asistencia médica luego de quedar incrustado con el vehículo en la parte trasera del camión. Fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Fuerte choque en la Autovía Norte dejó a un conductor lesionado

El jefe de bomberos voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, informó que fueron anoticias del accidente a las 8.06. Sucedió en el kilómetro 19 de la Autovía. Ambos vehículos se dirigían en sentido Plottier- Neuquén cuando se produjo el «choque por alcance«, detalló.

«Los dos transitaban en el mismo sentido. El vehículo menor quedó incrustado debajo del camión, generándole traumatismos y lesiones al conductor«, informó. Mansilla comentó que a bordo del camión viajaba una familia, que «no resultó lesionada».

El frente de la camioneta Volkswagen quedó destrozado por la colisión. Foto: gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier.

A raíz del impacto, señaló que ambos vehículos se desplazaron hacia la banquina. «Mediante maniobras de extricación se pudo sacar al paciente de adentro del auto y después se neutralizaron los vehículos para ser trasladados a sede policial para hacer las pericias correspondientes», agregó.

Noticia en desarrollo