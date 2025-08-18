Tránsito complicado en Ruta 7 este lunes: calzada reducida en uno de los ingresos a Neuquén

Este lunes, la ruta 7 está actualmente con complicaciones debido a arreglos sobre la calzada. Esto ocurrió en cercanías al rulo que une a Neuquén y Río Negro, donde el tráfico se encuentra afectado. Personal de tránsito está trabajando en el lugar.

Durante este lunes 18 de agosto, desde la mañana hasta nueve aviso, la Ruta 7 permanecerá con calzada reducida, esto quiere decir que desviarán el tránsito en cierta zona.

Agentes policiales confirmaron a este medio, se trata de una obra del sector. En el lugar se encuentra un camión y trabajadores realizando tareas sobre la ruta. Recomiendan circular con precaución, ya que aún no se sabe hasta cuando podría durar.

Foto: gentileza.

Choque fatal en Ruta 22: lo imputaron por causar la muerte de un hombre en Choele Choel

Un hombre fue imputado este lunes en Choele Choel por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1073, entre Chelforó y Lamarque. En el hecho, que sucedió el 7 de noviembre de 2024, murió un conductor y otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló esta mañana, a las 9, vía Zoom, y estuvo a cargo del juez de Garantías Roberto Oscar Gaviña Sánchez. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Analía Álvarez, presentó la acusación.

El siniestro vial involucró a un Toyota Etios, conducido por el imputado Hugo Edgardo Martínez, y a un Chevrolet Corsa Rural en el que viajaba la víctima fatal, Segundo Florentino Sánchez, junto a tres acompañantes. Tras el impacto, Sánchez murió en el lugar y los sobrevivientes fueron trasladados a Regina con lesiones múltiple.

De acuerdo a los informes del Gabinete de Criminalística, el choque tuvo como causa basal la conducta del imputado. La fiscal sostuvo que Martínez actuó de manera «negligente, imprudente y antirreglamentaria» al invadir el carril contrario en el momento del accidente.