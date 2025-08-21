Tras las víctimas del fentanilo, familiares exigen una Ley con controles duros

La iniciativa busca una Ley que establezca trazabilidad y controles más rigurosos.

Familiares de pacientes que fallecieron o resultaron afectados por la aplicación de fentanilo adulterado presentaron una petición al Congreso para que haya controles más estrictos. “Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números de expediente, ni de D.N.I, sino seres humanos que buscaban mejorar su salud”, expresaron.

La iniciativa surge en el marco de la Emergencia Sanitaria que conmocionó a la sociedad argentina y que ya ocasionó casi un centenar de víctimas. El fentanilo adulterado generó complicaciones severas en pacientes que llegaron de la mano de sus familiares a distintas instituciones de Salud, tanto públicas como privadas, con un cuadro clínico independiente.

Familiares de víctimas del fentanilo adulterado lanzaron una campaña nacional. Foto: archivo.

“Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar este ‘masacre evitable’”, señalaron los familiares.

Controles y trazabilidad: la Ley que reclaman por la tragedia del fentanilo

La propuesta legislativa busca garantizar que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser considerada como unidad independiente y, rastreada a lo largo de toda la cadena: desde su elaboración bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), hasta su comercialización final.

Los familiares destacan la labor del juez federal Ernesto Kreplak, y aseguran que iniciaron conversaciones con representantes de distintos bloques políticos para dar sustento parlamentario a esta iniciativa.

La petición advierte que la ausencia de un sistema de trazabilidad de comercialización “pone en riesgo a toda la sociedad argentina, intra provincialmente de generación en generación”.

Los familiares llaman a la ciudadanía a sumar su apoyo, la petición ya está disponible en Change.org y puede firmarse en el siguiente enlace: https://www.change.org/LeyTrazabilidad.