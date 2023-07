Traslado del monumento a Roca: plantean que se llame a consulta popular en Bariloche

El anuncio de la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos para realizar reformas en el complejo edilicio del Centro Cívico y la plaza, con el corrimiento de la estatua ecuestre de Julio Argentino Roca, genera debate un pedido expreso de diversos sectores para que se realice una consulta popular.

La gestión del intendente Gustavo Gennuso trabaja desde hace un año y medio en el proyecto, según confirmó la titular de Cultura, Marisa De Aguiar, y mantuvo reuniones con diversos sectores. Pero para dirigentes políticos se requiere de aplicar un mecanismo de participación ciudadana que está contemplado en la Carta Orgánica Municipal debido a la importancia de la modificación y la polémica que desde hace años se genera en torno al monumento.

Meses atrás, el primero en mencionar la necesidad de una consulta popular fue el diputado Agustín Domingo, quien por entonces se proponía como uno de los precandidatos a la intendencia de Bariloche de JSRN.

Ahora los candidatos a intendentes Carlos Aristegui (Cambia Río Negro) y Pablo Chamatrópulos (Sumamos por Bariloche) también opinaron en esta línea, una vez conocido que el proyecto de correr a Roca tiene el aval de la Comisión de Monumentos y que el municipio está decidido a avanzar en lo que resta del año.

“Es extemporáneo e inoportuno. Se podría encarar como un proyecto de gobierno donde se incluya la consulta popular”, opinó Aristegui en diálogo con diario RÍO NEGRO quien recordó irónicamente que Bariloche años atrás hizo un referéndum para definir la instalación de un supermercado.

Según el dirigente ”esto amerita mayor tiempo de discusión, ponerlo a consideración de la sociedad. No debe ser el tema de una gestión”. Agregó que a su entender “es raro que salgan con esto ahora, salvo que se busque distraer, hasta por una cuestión climatológica es difícil llevarlo a cabo y cuando se pueda hacer ya va a ser después de las elecciones municipales”.

Aristegui dijo que su postura personal es contraria a trasladar al monumento y señaló que “no tiene nada que ver con Rosas y Capraro” aludiendo a la explicación de llevar el monumento a una “línea de próceres”.

Chamatrópulos señaló que debe haber consulta popular porque “lo debe resolver la mayoría” y ser “parte de la agenda de lo que viene, no de lo que se va”. Acotó ante diario RÍO NEGRO que este proyecto “es el capricho de un intendente que se está yendo, que no tiene conformidad de toda la comunidad. Me parece irritante”.

El concejal y candidato a intendente cuestionó que no haya consultas y dijo que tampoco fue analizado en el Deliberante. “Puede estar hace tiempo con el tema, pero impacta en las últimas semanas de su gestión”, señaló.

Dijo que el monumento a Roca y su traslado es un tema “simbólicamente importante, pero hay otras prioridades como resolver el tema del transporte, el vertedero, el acceso a la tierra”, enumeró.

En tanto, Chamatrópulos indicó que el Centro Cívico “merece un tratamiento distinto al que tiene. Hoy está descuidado, con los cables sueltos, con grafitis y merece atención porque es el foco de la ciudad turística”.

Los dos candidatos opositores ponen uno de sus cuestionamientos en la oportunidad de la medida, a cuatro meses de culminar el gobierno. Las objeciones a medidas de Gennuso en estos últimos meses de gestión fueron parte de los reproches semanas atrás en el Concejo Municipal, en oportunidad de analizar el proyecto de licitar un agente financiero municipal.