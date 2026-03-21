Tres muertos y varios heridos en un choque sobre la Ruta 3: una de las víctimas era funcionario municipal en Chubut

La Ruta Nacional 3 quedó marcada por otra tragedia vial. En el inicio del fin de semana largo, dos vehículo protagonizaron un choque frontal que dejó como resultado tres muertos y varios heridos, entre ellos un nene de 11 años.

En las últimas horas se confirmó que una de las víctimas fatales era un funcionario municipal en Chubut. El resto de las víctimas viajaban con él en el mismo vehículo.

Muerte en la Ruta 3: el trágico resultado del choque

El choque fatal ocurrió el viernes por la noche en el kilómetro 1695 de la Ruta Nacional, cerca de la localidad de e Garayalde. Según la información brindada por medios locales, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y una Ford EcoSport.

Las causas del siniestro son materia de investigación, pero en las últimas horas la Fiscalía de Chubut hizo hincapié sobre la velocidad de uno de los vehículos más la presencia de escarcha en ruta. Otros conductores testigos señalaron que el impacto se produjo cuando el conductor de la Toyota mordió la banquina y se cruzó de carril, impactando de frente con la otra que circulaba en sentido contrario.

Los equipos de rescate arribaron a la zona y dedicaron varias horas a extraer a los ocupantes que habían quedado atrapados dentro de sus respectivos vehículos. Las víctimas fatales viajaban a bordo de la EcoSport y fueron identificadas como: Leandro Augusto Bría, de 38 años, funcionario municipal de Rawson; su hermana, Bárbara Bría, de 45; y su madre, Elvira Raquel Morando, de 70.

En el mismo auto también iba un niño de 11 años que afortunadamente sobrevivió al impacto y fue trasladado de urgencia al hospital de Comodoro Rivadavia. En los últimos reportes se informó que había mostrado una buena evolución, pero aún se encontraba internado en terapia intensiva con fracturas en las piernas, costillas y miembros superiores.

Las muertes fueron confirmadas por el intendente de Rawson, Damián Biss, quien en un sentido mensaje, expresó: «Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo y funcionario municipal Leandro Bría, de su mamá y su hermana. Leandro fue una gran persona, un joven comprometido, trabajador y siempre dispuesto a dar lo mejor por nuestra ciudad».

Y agregó: «Su partida nos genera una enorme tristeza y deja un vacío muy grande entre quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él. En este difícil momento acompaño a su familia y seres queridos, deseándoles fuerza y consuelo para atravesar este difícil momento».

En tanto las personas que se trasladaban en la Toyota Hilux resultaron gravemente heridas y ellas también fueron trasladadas al hospital de Comodoro Rivadavia. Medios locales resaltaron que se trata de una pareja de 52 años, ambos oriundos de Córdoba.

El hombre sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que la mujer presenta politraumatismos y debió ser intervenida quirúrgicamente.