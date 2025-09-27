Tuberculosis en Neuquén: qué dijo el ministerio de Salud sobre un presunto caso en la cárcel de Senillosa

Esta semana se confirmó un caso de tuberculosis en Junín de los Andes y a los días trascendió que una docente del complejo educativo de la cárcel de Senillosa también contrajo la enfermedad. Sin embargo, desde el ministerio de Salud de Neuquén aclararon que la mujer sólo dio positivo en test. Cuáles son las diferencias.

Desde la cartera sanitaria manifestaron que una persona de Senillosa fue contacto de un paciente con tuberculosis y que luego dio un resultado positivo en la prueba PPD (Derivado Proteico Purificado). Sin embargo, aseveraron: «Se aclara de manera taxativa que esto no significa que la docente tenga tuberculosis».

En este sentido, informaron que estas pruebas son un examen que se realiza mediante una inyección subcutánea en el antebrazo y cuyo resultados detectan si una persona estuvo expuesta al bacilo de la tuberculosis, «no si tiene la enfermedad activa».

Asimismo, dentro del sistema penitenciario continuarán con el seguimiento médico de la docente, la vigilancia epidemiológica del establecimiento y los controles preventivos.

Cuáles son las diferencias entre estar expuesto y estar enfermo de tuberculosis

Según precisaron desde el ministerio, estar expuesto a la tuberculosis ocurre cuando una persona espira en un ambiente donde estuvo alguien con tuberculosis activa, ese bacilo (pequeño y liviano) permanece suspendido en el aire y luego un tercero respira y se aloja en sus pulmones.

Lo que sucede en el 95% de los casos tras esta secuencia es que el sistema inmunológico encapsula el bacilo, los glóbulos blancos lo encierran -manteniéndolo inactivo- y la persona puede vivir toda su vida sin desarrollar la enfermedad.

En este sentido, solo el 5% de las personas expuestas desarrolla tuberculosis activa. Para que algún paciente sea diagnosticado, requiere demostrar los síntomas clínicos (fiebre y pérdida de peso), y luego se necesitan otros estudios como una radiografía de tórax (para ver si hay lesiones en los pulmones) y análisis de esputo.

Quiénes son pacientes de riesgo de la tuberculosis

Desde el ministerio de Salud de Neuquén informaron que los primeros dos años después de la exposición son cuando existe mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, especialmente si

El sistema inmunológico está debilitado.

Existen otras condiciones de salud.

No se ha recibido vacunación BCG.

Si después de dos años no se desarrollan síntomas, la probabilidad de enfermarse es muy baja.