Confirman un caso de tuberculosis en Junín de los Andes, tras el falso comunicado: lo que se sabe

Luego de las repercusiones que generó un falso comunicado en Junín de los Andes, se confirmó un caso de tuberculosis en la localidad cordillerana. Desde el hospital informaron que llevaron a cabo todas las acciones pertinentes para resguardar a los contactos estrechos del paciente.

Tras una consulta del Diario RÍO NEGRO, desde el ministerio de Salud de Neuquén confirmaron un caso de tuberculosis en Junín de los Andes.

Asimismo, por el momento aún no se informó si se trata de una persona adulta o si es alguien menor de edad.

En la EPET 4 se lleva a cabo una reunión de padres desde las 18 luego de la viralización de un falso comunicado que alertaba sobre un caso de tuberculosis.

En la nota señalaron que concurre «personal del hospital local para compartir información sobre la situación y las medidas correspondientes ante el caso».

Tuberculosis en Junín de los Andes: qué dijeron desde el hospital

En un mensaje del equipo directivo y de epidemiología del hospital informaron que se llevaron a cabo «todas las acciones» a fin del resguardo del paciente «y sus contactos estrechos».

A su vez, indicaron que la enfermedad es «prevenible y curable» y que se transmite por el aire cuando una persona contagiada tose, estornuda o escupe.

«Muchos de nosotros estuvimos en contacto con dicha bacteria en algún momento de nuestra vida y no desarrollamos la enfermedad», señalaron.

Por último, recordaron que para evitarlo y tratarlo es necesario: