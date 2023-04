Un adolescente de 15 años robó en un bar de Palermo y luego le ofrecieron trabajo: «Hay otro camino»

El encargado de un bar en bar de Palermo takleó a un adolescente que le había robado el teléfono celular a una clienta. Luego de haber logrado la detención del joven, surgió una insólita propuesta: le ofreció un puesto de trabajo.

Todo comenzó cuando una mujer tomaba un café en un local de Las Cañitas al momento en el que un adolescente ingresó al comercio con la supuesta intención de vender bolsas de residuos. Ante la negativa, el joven se retiró, pero el propietario de la confitería desconfió de la secuencia y le preguntó a la clienta si tenía su teléfono.

Allí fue cuando se percataron del robo del dispositivo, por lo que el comerciante salió corriendo tras el joven y procedió a pararlo con una maniobra propia de un jugador de rugby. A los pocos minutos la policía pudo hacerse presente en el lugar y lo detuvo.

“Cuando lo vi entrar ya estaba atento. Estaba en la barra y desde allí no observé si había robado algo”, relató Martín, propietario del bar en diálogo con el canal de noticias LaNación+.

Una vez que sucedió el hecho, y el joven ladrón estaba contenido, surgió la propuesta que causó impacto de todos los presentes. “Me contestó ‘Don, mañana salgo y vengo a verlo’”, relató Martín quien además añadió que al chico «se le cayó una lágrima» mientras le estrechaba la mano en señal de agradecimiento.

“Si quiere, tiene otra opción. Por lo menos que sepa que la tiene, que no tiene que agarrar el camino equivocado. Era muy chico y quizá nadie le dio una chance. No sé. Traté de hacer algo que estuviera a mi alcance”, concluyó el propietario.

Fuentes policiales precisaron que el adolescente reside en José C. Paz. En la investigación interviene el Juzgado de Menores N°1, a cargo del doctor Cristian Von Leers y la Secretaría N° 2 de Giselle Saunier Rebori.

Qué dijo el adolescente que robó y le ofrecieron trabajo en Palermo

«Yo necesitaba plata para llevar un plato de comida a mi casa, alimentar a mi familia«, comentó Martín, el adolescente de 15 años que protagonizó el hecho. En diálogo con Telefe Noticias solicitó el perdón de las personas afectadas y mostró se mostró arrepentido por su actitud.

«Que me perdone, que yo estuve mal y el me ofreció trabajo«, añadió. Y en la misma línea, detalló: «Al otro día salí del insittuto y le pedí perdon, lo abracé y me recibió con un café y un plato de comida».

«Yo entiendo que hay otro camino y ese camino voy a tomar«, concluyó.