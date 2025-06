Un año sin Loan: siete detenidos, grandes incógnitas y un caso sin respuesta que movilizó todo un país

Este viernes 13 de junio se cumple un año de la desaparición de Loan Danilo Peña durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio. Según una recopilación exhaustiva del caso, a 12 meses del inicio de su búsqueda la causa no tiene novedades, los detenidos y procesados no hablan, los familiares y personajes que rodean el tema chicanean y, mientras tanto, el niño no aparece.

El pequeño desapareció el 13 de junio de 2024 cuando fue junto con su papá a disfrutar un almuerzo con familiares y amigos. Estaban Laudelina Peña, Camila, Macarena, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Victoria Caillava, Carlos Pérez, la abuela Catalina y su papá.

Ese almuerzo transcurrió sin problemas, hasta que todo cambio cuando fueron a buscar frutas al naranjal. Loan desapareció, nunca más se lo vio.

Un año sin respuesta: cronología de la desaparición de Loan

La causa se tornó en un caso federal con distintas hipótesis, como trata de personas. Una breve cronología:

En un comienzo, según detalla la denuncia, comenzaron a buscar entre los familiares, pero horas después, al no tener novedades, se dio aviso a la Policía.

Se realizaron rastrillajes en más de 12 mil hectáreas con la hipótesis principal de que Loan se había perdido en la zona rural, por lo que se desplegó un amplio operativo de rescatistas, policías, bomberos de distintas zonas y hasta vecinos que se agruparon para ayudar.

Le dejaron cartas, guías, comida y agua para que, si el niño retomaba el camino, pudiese alertar la situación, pero todo fue en vano.

La causa dio un giro 360° cuando en la noche del viernes 21 de junio el matrimonio Caillava y Pérez quedó detenido por el supuesto secuestro con fines de trata de personas. Esto se debió porque los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en dos de sus vehículos. Fueron arrestados.

Esa misma noche, cayó detenido fue el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, por el delito de encubrimiento.

Tras el cambio a la Justicia Federal, los encargados pasaron a ser la jueza Cristina Pozzer Penzo, titular del Juzgado Federal de Goya, y los fiscales son Mariano de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

Un familiar del pequeño declaró y volvió a paralizar la causa. Se trata de Laudelina Peña, tía de Loan, quien fue con su hija Macarena hasta el fuero provincial y confirmó que su sobrino había fallecido tras ser atropellado por el matrimonio, luego descartaron el cuerpo. Se descubrió que mentía y fue detenida.

Ahora, a un año del hecho, los siete están procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento, ahora el día de hoy, de Loan.

Cuáles son las hipótesis del caso hasta el momento

De acuerdo a la reconstrucción del caso, en el naranjal “se produjo un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado situación ésta que perdura al día de la fecha sospechándose que para ello se utilizó el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor”.

Fuentes judiciales informaron que, además, el delito contó con la participación del comisario Walter Maciel, “quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda, e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad entorpecer e imposibilitar el hallazgo”.

El análisis integral del material probatorio reunido hasta el momento permite afirmar que Benítez, Laudelina, Ramírez, Millapi, Caillava, Pérez y Maciel “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan”.

Tras el cierre de la pesquisa por parte de los fiscales, se solicitó la elevación a juicio oral contra los acusados y ahora solo resta saber cuándo se dará inicio a uno de los debates más esperados.

Durante los meses de incertidumbre se dijo que Loan había sido enviado a Paraguay por fronteras ilegales, después una foto viralizada en redes sociales en un shopping de Barranquilla, Colombia, que encendió las alarmas por el parecido de un niño.

Así también, se realizaron amplios operativos en Santa Cruz y Chubut por la denuncia de un militar que dijo haber visto y escuchado decir a un nene “yo soy Loan”.

Durante varias semanas se realizaron miles de denuncias de personas que denunciaban, en broma o creyendo que así era, que el niño estaba en su provincia. Sin embargo, todos los operativos dieron resultado negativo.

Con información de Noticias Argentinas.