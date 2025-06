Cristina Kirchner reapareció en medio de los rumores de definición de la Corte: «Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta»

En medio de las versiones sobre una inminente definición de la Corte Suprema en la causa Vialidad, donde está condenada a seis años de prisión, y las internas del peronismo de cara a las elecciones, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó: «Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”.

Fue en el acto que encabezó este sábado en Paso de los Libres, Corrientes, donde apoyó la candidatura a gobernador de Martín Ascúa.

En un fuerte discurso, la exmandataria denunció una embestida judicial tras oficializar su postulación como legisladora bonaerense. Además, en su alocución reprochó las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

Cristina Kirchner respaldó la candidatura de Martín Ascua en Corrientes

“Esto que contaba Tincho de los doce años, en los cuales 600 mil correntinos y correntinas tuvieron electricidad. Pero no sólo tenían electricidad, sino que la podían pagar y les sobraba para comer, cosa que ahora no pasa”, señaló al reivindicar el período en que gobernó el kirchnerismo.

“La gente vivía en un país mejor, no en Disney. Y era feliz. No nos van a borrar la memoria por más que quieran”, agregó la ex mandataria.

Cristina Kirchner este sábado en Paso de los Libres, Corrientes.

Asimismo, en tono irónico, apuntó contra el discurso anticorrupción: “Desde que están los honestos y transparentes la gente cada vez vive peor”.

Cristina Kirchner y un mensaje claro al Partido Justicialista

En esa línea, también denunció una embestida judicial tras oficializar su candidatura a legisladora bonaerense: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”.

“Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? ¡Dale! ¡Mirá como tiemblo!”, ironizó, al tiempo que envió un mensaje a la interna el el PJ: “El poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio. No tropieza dos veces con la misma piedra”.

En esa línea, advirtió: “Esto no está para proyectos individuales. Ni para genios y salvadores. Sino para gente que cree en lo colectivo. En que es posible construir codo con codo y esfuerzo con esfuerzo”.

«Los que tienen miedo son ellos», dijo Cristina Kirchner tras lanzar su cantidatura

“Nos han bombardeado, fusilado y desaparecido. Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo. Que tiene una identidad e historia en la Argentina”, enfatizó.

“Se solazan en los programas de televisión: si se la van a llevar en un patrullero o si la van a exhibir acá o allá. En el fondo los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera”, añadió con relación a su situación judicial.

En un tramo de fuerte tono social, sostuvo: “¿Cómo la gente se va a olvidar que necesitan remedios para los jubilados del Pami? ¿Cómo la gente se va a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios? Energúmenos y bestias, que les dicen que el Estado no tiene la culpa de que tengan un hijo discapacitado. ¿Cómo se puede ser tan hdp?”

Cristina Kirchner afirmó que el gobierno de Javier Milei es una reversión de «la tablita de Martínez de Hoz»

En relación con el rumbo económico, advirtió: “Este proyecto político, que no tiene plan económico, es una remake de la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo. Es como el yogurt, tiene vencimiento. La diferencia es que no trae fecha en la tapa, pero que se vence se vence”.

También apuntó contra el presidente Javier Milei: “Dice que ‘no hay plata’ y los dolares que están en colchón tampoco los van a sacar”, y cuestionó los recortes en áreas clave del Estado: “No se hace un país cerrando el CONICET, diciendo que si sos médico para qué estudiaste si sabés que ganan poco, ni cerrando el Garrahan. Hay que repensar un nuevo Estado, más eficiente”.

Cristina Kirchner pidió por la aparición de Loan Danilo Peña: «Nadie se salva solo»

Sobre el cierre, hizo referencia al caso Loan: “No está bueno vivir en una provincia donde se roban a un pibe”. Y concluyó: “Hay que construir una Corrientes mejor. Nadie se salva solo, todos necesitamos del otro”.

De esta manera, la titular del Partido Justicialista (PJ) se puso al frente de la campaña en Corrientes y desembarcó en la provincia del nordeste argentino para respaldar Ascúa.

El Consejo Nacional del PJ había apoyado a fines de mayo la candidatura del intendente de Paso de los Libres durante una reunión presidida por Fernández de Kirchner en la sede partidaria de la calle Matheu 130.

Con Información de Agencia de Noticias Argentinas.