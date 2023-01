Un atleta de Cipolletti necesita ayuda para competir

Mauricio es un atleta con discapacidad y difundió que necesita ayuda para poder seguir compitiendo. Se dedica al atletismo adaptado hace ocho años y cuenta que todos los años participa de la Corrida de Cipolletti.

Según contó, fue invitado a formar parte de la selección Argentina de atletismo pero tiene inconvenientes con su equipamiento. La silla de ruedas que con la que participaba en las competiciones tiene fallas de fábrica por lo que no puede competir en competiciones a nivel nacional e internacional.

Comentó que tuvo que comprarse una nueva silla, de origen estadounidense, que cuenta con la homologación para dichas competencias. El problema que presenta el deportista cipoleño con respecto a su nuevo equipamiento, es que no cuenta con el dinero para poder retirarla. Actualmente, la silla de ruedas se encuentra en Buenos Aires y tiene un valor de 1344 dólares su retiro.

«Les escribí a los senadores rionegrinos y no me dan respuestas, por eso quiero saber si me pueden ayudar, para poder juntar el dinero ya que se me está agotando el tiempo, por favor les pido que compartan mi publicación», difundió.

Mauricio durante una competencia. Foto: Gentileza.

El atleta cipoleño de 32 años, tiene en su palmarés, el primer puesto en una competición que se realizó en 2017 de 100km. El recorrido fue desde Puerto Madryn hasta Puerto Pirámides.

«Puedo representar a empresas y negocios en las competencias, cualquier ayuda suma«, describió.

Mauricio difundió un CBU para todo aquel que quiera colaborar con su objetivo, poder formar parte de la selección Argentina de atletismo: 0110197930019780517179.

Para contactarse, consultar al 2996743913.