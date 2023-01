Un boliche de Plottier denunciará al municipio por «persecución» y cerrará

El boliche Diamond de Plottier, tuvo idas y vueltas, clausuras e incumplimientos que fueron invalidados finalmente lo cansaron su dueño, quien tomó la decisión de denunciar al municipio por persecución y cerrar el local.

El boliche ubicado en calle Santa Fe 495 de la ciudad de Plottier tuvo inconvenientes desde que abrió. Su dueño, Fabián Medina, contó a AM550 el conflicto que tuvo con el municipio para llevar adelante el funcionamiento del local.

La disputa con el municipio se dio a conocer el primero de enero, cuando en la madrugada de Año Nuevo clausuraron el local. El personal de comercio y medio ambiente llegó a clausurar el boliche porque supuestamente no cumplía con la documentación y las ordenanzas para funcionar como pub y salón de eventos.

«Ellos mismos no tenían el conocimiento de toda la documentación que habíamos presentado a partir del cinco de diciembre, donde anunciamos todos los eventos que íbamos a tener», contó Medina.

En el contexto de la clausura, Medina contó que no les permitieron entregar la documentación ni ingresar al local. «Estaban con el acta armada lista para firmar, vinieron directamente a clausurar, siempre su argumento fue que no cumplíamos con la ordenanza vigente», relató.

El dueño del local bailable aseguró que días antes de la clausura habían tenido la intención de pedir una audiencia con la intendenta porque se sentían perseguidos, pero que no atendió.

«Hicimos la descarga en el tribunal de faltas de Plottier y comprobamos toda la documentación vigente y que estábamos encuadrados bajo todas las ordenanzas», mencionó Medina. Agregó que ayer recibieron el sobreseimiento ya que no tenían ninguna infracción para clausurar el local, quedando sin efecto la acción.

No planea abrir el local y denunciará al municipio

Medina contó que denunciará al ejecutivo municipal. «Vamos a iniciar acciones legales al ejecutivo y a los responsables de cada sector», mencionó.

Además, el dueño de Diamond afirmó que no abrirán el local. «Tomamos la decisión de cerrarlo porque bajo esta persecución que venimos arrastrando desde el primer día ya venimos con muchas complicaciones con el municipio», aseguró.

El propietario del local bailable garantizó que «es imposible continuar una actividad en Plottier y generar el desarrollo comercial». Agrego que cerca del boliche hay un vecino que ha generado denuncias innumerables, tanto a su local como a dos más que se encuentran en la zona. «Ninguna tiene fundamentado con lo que el denuncia», manifestó.

Por estos motivos, el emprendedor decidió no abrir el local, aunque tenga el permiso. «Desde que comenzamos tenemos invertido mas de 15 millones en el proyecto, ahora nos queda un contrato de tres años pendiente y el lucro cesante de los tres años», finalizó.