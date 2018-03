Un cura pateó a una joven en la puerta de la catedral de La Plata

El cura Esteban Alfón, párroco de la Catedral de La Plata y presidente de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, agredió con una patada a una joven que festejaba la obtención de su título de Licenciada en Comunicación Social en las escalinatas del edificio religioso, quien aseguró hoy que lo denunciará en los próximos días.

“Fui a festejar con una compañera que nos recibimos, algo que es una tradición y estábamos acompañadas por amigos y familiares cuando salió un sacerdote y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí”, dijo a TN Sofía Conte, al narrar lo ocurrido en la tarde de ayer.

Las imágenes de la agresión fueron registradas en un video que hoy se viralizó y que utilizará la joven para “presentar la denuncia en la comisaría 1 de La Plata”, según explicó.

Por su parte, Alfón, en diálogo con Télam, negó hoy haberle “pegado una patada” y aseguró que solo “la corrí con el pie” porque “le estaban faltando el respeto al lugar”.