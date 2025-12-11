Un «falso positivo» casi frustra un viaje de egresados a Bariloche: la empresa desmintió la alcoholemia de los choferes

El escándalo por los choferes de micros de egresados que habían dado positivo en un control de alcoholemia en Córdoba dio un giro drástico. La empresa de transporte Urquiza salió a desmentir categóricamente las acusaciones, asegurando que los resultados positivos fueron un «falso positivo» generado por el equipo utilizado por las autoridades municipales de Oliva.

Nicolás Zanotti, representante de la firma, defendió la condición de los conductores y cuestionó el método de control. Afirmó que la Policía Caminera de Córdoba intervino para realizar nuevos exámenes a los cinco choferes involucrados, y que todos arrojaron resultado negativo.

La empresa argumentó que la desconfianza en los test municipales escaló cuando la situación se repitió con el personal de reemplazo. Desde la empresa habían enviado dos choferes sustitutos a los que también les dio positivo.

Ante esta anomalía, se solicitó la intervención de la Policía Caminera de Córdoba, una fuerza con equipos homologados. La verificación provincial sobre los mismos cinco choferes originales confirmó la ausencia de alcohol en sangre en todos ellos.

El directivo Zanotti incluso afirmó que la empresa ofreció realizar un dopaje de sangre a sus conductores para eliminar cualquier duda, pero la propuesta no fue aceptada por las autoridades locales.

La tensión de los padres y la partida hacia Bariloche del grupo de egresados

La incertidumbre sobre la situación de los choferes mantuvo en vilo a los padres de los alumnos de 6° año del Instituto Sagrado Corazón, quienes estaban a punto de iniciar su viaje de egresados con destino a Bariloche.

Orieta Pérez, una de las madres, relató que la tensión llegó al punto máximo cuando el director del colegio, que también es padre de un egresado, se sometió a la prueba con el equipo municipal para validar su funcionamiento, dando un resultado negativo.

Finalmente, tras la intervención de la Policía Caminera, el viaje se destrabó. Los choferes suplentes se realizaron los controles con la fuerza provincial. Los resultados fueron negativos y el micro pudo partir hacia Bariloche tras varias horas de retraso.

Los padres habían señalado inicialmente que los resultados positivos con el equipo municipal apenas superaban el límite permitido.