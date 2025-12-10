Iban a Bariloche de viaje de egresados, pero los choferes y sus suplentes dieron positivo en el test de alcoholemia

Los estudiantes de 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva, en la provincia de Córdoba, tuvieron un frustrado comienzo de su esperado viaje de egresados a Bariloche. La partida, prevista para el miércoles por la mañana, se complicó cuando los dos choferes asignados por la empresa dieron positivo en un control de alcoholemia. Horas más tarde, la situación se repitió con los dos conductores de reemplazo, quienes tampoco lograron superar el test.

El primer incidente ocurrió cuando personal de la Municipalidad de Oliva realizó controles preventivos a los conductores -de 54 y 48 años, respectivamente-, quienes mostraron presencia de alcohol en sangre.

Esta inesperada situación provocó un clima de desconcierto y malestar entre las madres y padres de los egresados, quienes vieron en riesgo la seguridad de sus hijos y la concreción del viaje planificado.

La madre de uno de los alumnos, Orieta Pérez, relató en diálogo con el medio local El Doce TV que la tensión escaló cuando enviaron los reemplazos luego de varias horas de espera: «A los dos choferes que nos mandaron les dio positivo también”.

Según informó Infobae, al lugar acudió la Policía Caminera de Córdoba para contener la situación entre las familias y los trabajadores de la empresa a cargo del viaje.

Incluso, se llegó a poner en duda el instrumento para realizar los controles de alcoholemia y uno de los padres -quien también es director del colegio- se sometió a un test para comprobar que podían dar negativo. «Evidentemente los equipos funcionan», indicó Pérez.

Finalmente, el viaje se retrasó hasta que los choferes que fueron enviados como suplentes se volvieron a realizar el control y dio negativo. Los padres comentaron al medio local que el primer resultado había arrojado «apenas por encima de 0».

Un chofer de un micro estudiantil dio positivo en el test de alcoholemia antes de salir a Villa La Angostura

Un chofer de un micro estudiantil dio positivo en el test de alcoholemia en Bariloche a fines de octubre. A bordo iban más de 40 estudiantes con destino a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. El conductor fue multado.

El hecho ocurrió este miércoles en un control en la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche por parte de la la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Allí, un conductor de un colectivo de larga distancia arrojó 0,17 g/L de alcohol en sangre en el test de alcoholemia.

A bordo había 48 alumnos que tenían planificado visitar la ciudad de Villa La Angostura. Desde Nación no brindaron detalles de cuál era el servicio de transporte estudiantil que habían pagado los padres.

Sin embargo, indicaron que los agentes de la CNRT apartaron al conductor y lo reemplazaron por otro, como así también le labraron un acta de infracción.