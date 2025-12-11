La empresa Las Grutas se retira de la cordillera: Mi Bus asume la línea Bariloche-Dina Huapi

A pesar de que meses atrás la secretaría de Transporte provincial le extendió el contrato del transporte interurbano entre Bariloche y Dina Huapi hasta 2030, la empresa Las Grutas decidió retirarse de la cordillera y “transferirle” la concesión a Mi Bus, la prestataria de la red urbana barilochense.

La Línea 33 entre Bariloche y Dina Huapi es una concesión provincial por tratarse de un trayecto interurbano. Durante este año hubo varios momentos de crisis por diferencias de la empresa con el gremio UTA y finalmente dejará el servicio a partir del 7 de enero de 2026, según confiaron fuentes de la compañía a este diario.

El secretario de Transporte provincial, Juan Ignacio Ciancaglini, confirmó a RÍO NEGRO que «Las Grutas S.A transfiere a Mi Bus la concesión”. Esa opción está prevista en la normativa vigente bajo la figura legal de transferencia, por lo que la nueva empresa continuará con las condiciones contractuales vigentes hasta el 2030.

Oficialmente no se notificó a los municipios, especialmente Dina huapi el mayor interesado en este servicio por la alta demanda de su población y por ser el único transporte que también vincula sus barrios más alejados, como Ñirihuau.

Las Grutas prestaba el servicio en la cordillera desde 2015, cuando se retiró Codao, una cooperativa de transporte regional.

Fuentes de la empresa señalaron que su interés es concentrarse en la zona de la costa, donde tienen su sede central y por el impulso que toma la región por los proyectos energéticos que afectan tanto a San Antonio Oeste como a Sierra Grande, donde la empresa presta servicios.

Las Grutas realiza los servicios urbanos en esas localidades y llega a Las Grutas desde San Antonio y el puerto de San Antonio Este, desde SAO, y a Playas Doradas desde Sierra Grande.