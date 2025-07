Un festejo solidario: Tatiana cumplió 16 años y lo celebró donando sangre en Neuquén

Este martes Tatiana llegó al Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén con una mezcla de nervios y alegría. No era un día más, era su cumpleaños número 16 y en vez de festejarlo en casa decidió que lo celebraría de una manera especial: donando sangre.

Tatiana Graf es de Centenario y se encuentra cursando el cuarto año en la EPET 2. Aunque sus días los transita como cualquier adolescente, yendo a la escuela y asistiendo a actividades extracurriculares, tiene una práctica un tanto diferente a la de muchos.

Desde que tiene uso de razón, cuatro veces al año, los sábados después de la Iglesia, visita el centro de hemoterapia de Neuquén para acompañar a su familia a donar sangre. «Mis papás y mis dos hermanos mayores ya venían donando. Siempre los acompañaba… y pensaba: si ellos lo hacen, yo también lo quiero hacer”, contó.

El gesto tiene un nombre y un motivo: su tío, que atravesó una enfermedad y la encontró cara a cara con la falta de donantes de sangre. “Mi tío falleció y desde entonces, mi familia habla mucho de la falta de sangre y se propusieron donar. Yo era chica, pero desde ahí dije: cuando pueda, también quiero hacerlo”, relató.

Por eso no quiso esperar ni un día más. El mismo día en que la ley la habilitaba a donar, lo hizo. “Le dije a mi mamá: cuando cumpla 16 quiero venir”. Y así fue. Con esa convicción que la marcó desde chica y el recuerdo de su tío, viajó a la capital para cumplir su mayor anhelo.

“Estaba ansiosa y feliz. Era un lugar al que ya iba siempre a acompañar, pero ahora iba a que me llamen a mi”, expresó. La experiencia fue rápida y, según ella, mucho más simple de lo que muchos imaginan. “Literal, son 15 minutos y salís”, dijo.

Tatiana reconoce que no son muchas personas las que donan sangre y menos que una chica de su edad elija celebrar su cumpleaños de esta manera. “La verdad es que no tengo amigos que donen sangre. No es algo que se vea mucho entre los jóvenes”, dijo. Pero eso no la desanima. Al contrario: “Si yo lo hago, capaz otra persona también lo hace”, confió.

Su mamá, entre lágrimas, también rescató el gesto de su hija. Aunque su familia siempre intento trasmitirle la importancia de donar sangre, la cumpleañera no solo escuchó ese mensaje, sino que hoy lo lleva como bandera.

«Es una emoción muy grande ver que siendo tan chicos y por ahí adolescentes que están pendientes de otra cosa puedan concientizarse y saber que en un ratito de tiempo pueden ayudar a mucha gente», expresó Carolina, la mamá de Tatiana. «Sé que por ahí lo tenemos como una cultura familiar, pero que ella a los 16 y en su cumpleaños diga ‘esta vez quiero ir yo’… fue gratificante, fue esa sensación de decir estoy haciendo bien como mamá», agregó.

Después de donar, la cumpleañera contó que el festejo seguiría con una hamburguesa en familia, el broche de oro de un día inolvidable. Manifestó que su cumpleaños número 16 es especial porque «vos estás tranquilo en tu casa, pero sabés que la sangre que donás está ayudando a personas que la estaban esperando”.

En un día en que muchos piden deseos, Tatiana decidió cumplir uno: ayudar a otros. La adolescente de 16 años espera que su acción motive a otros y dijo: «A los que le tienen miedo, que no lo tengan. No duele nada, y se pasa súper rápido. No hay que pensar en el pinchazo, sino en la ayuda. Porque uno no sabe lo que pasa la otra persona hasta que lo vive. Y por 15 minutos que estés ahí, podés cambiarle la vida a muchas personas”.