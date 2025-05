Donación de sangre en Neuquén: “Recuperamos el stock, pero necesitamos más donaciones”

El Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén (CRH) la semana pasada lanzó una campaña urgente para que las personas se acerquen a donar: el stock en los bancos de sangre estaba al límite. “La acción nos dio buenos resultados porque se acercó bastante gente a donar y hemos podido recomponer bastante el stock, pero siempre necesitamos que la gente done”, contó Gabriela Giordana, bioquímica que trabaja en promoción y en el área de calificación biológica del CRH.

Por mes el Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén tiene – en promedio – 600 donaciones y con esa cantidad logra abastecer a toda la provincia. Pero, hay momentos del año, como las vacaciones o feriados largos o situaciones en las que se dan varios accidentes de tránsito al mismo tiempo o emergencias que requieren una demanda mayor a la habitual y no llegan a abastecer. Eso mismo es lo que pasó hace dos semanas.

“Nosotros trabajamos con colectas de sangre externas, organizadas con mucha anticipación y eso nos mantiene bien. Pero, a veces, como pasó las semanas pasadas, de golpe tenemos varios pacientes que necesitan sangre y nos desestabiliza”, explicó la profesional. “Siempre está bueno que la sangre esté esperando a las personas más que tengamos que salir a buscar donantes”, sumó.

En promedio se reciben 600 donaciones de sangre por mes. A cada donante se le extrae 450 mililitros de sangre entera. De esa sangre se extraen tres hemocomponentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y a veces un cuarto que es el crioprecipitado, un producto de la sangre que se utiliza para tratar trastornos de la coagulación.

Un síntoma de época: menos donantes voluntarios en Neuquén

“Vemos que han disminuido las donaciones voluntarias, o sea, la gente se acerca a donar a través de requerimientos, pero voluntariamente son menos los que se acercan”, explicó. Es decir, las personas donan cuando tienen un familiar, amigo, vecino que requiere sangre. Y cada vez son menos, los que voluntariamente y sin ninguna relación con los pacientes, donan.

Para Giordana es necesario realizar acciones globales para que las personas vuelvan a donar. “Falta alguna acción masiva para que todos se acerquen, para que la población nos conozca y se interiorice”, opinó.

Por mes, en Neuquén donan 600 personas. Foto: Cecilia Maletti

Además, en una sociedad donde impera cada vez más el individualismo y la sobrecarga de tareas es difícil fomentar la solidaridad. “Mucha gente dice me la guardo para cuando la necesite, pero esto es un sistema solidario, es ayudar a alguien que no conocemos por el hecho de ayudar nada más, porque no hay nada a cambio. Es un acto de altruismo”, analizó.

La diferencia del donante casual y del habitual

Cada vez que alguien se acerca a donar sangre, se la estudia. La Ley Nacional de Sangre establece que se deben testear determinados marcadores para asegurarse que esa sangre sea segura.

“Las personas que han donado sangre saben en qué situaciones pueden donar y en cuáles no. Por ejemplo, no pueden donar si se tatuaron, o si cambiaron la pareja sexual, o si se hicieron acupuntura. La persona que nunca donó se acerca y se encuentra con esas barreras. Entonces esa persona con poca información puede que no termine donando. Por eso, apuntamos siempre a las personas que donan regularmente, que estén informadas, que puedan llegar con información y asegurarse de poder donar”, explicó.

Dónde y cómo se puede donar sangre en Neuquén

En el departamento Confluencia se puede donar sangre en el Hospital de Plottier, en el de Centenario, en el Heller, y en el Castro Rendón (lunes, miércoles y viernes de 9 a 12). Y también en el Centro de Hemoterapia, ubicado en calle Teodoro Planas 1915 (de lunes a viernes 8:30 a 14, y los sábados de 8:30 a 13). Esta zona concentra el 80 % de las donaciones.

Por fuera del departamento Confluencia se reciben donaciones los hospitales de Zapala, Cutral Co, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Chos Malal.

La donación de sangre es una actividad solidaria, altruista. Foto: Cecilia Maletti.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años de edad (entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor).

Pesar más de 50 kg.

Gozar de buena salud.

Desayunar de manera habitual. No hay restricciones de alimentos. Se aconseja tomar 500ml. de agua 30 minutos antes de donar.

Presentar documento de identidad.

No pueden donar las personas

Que donaron sangre en los últimos 2 meses.

Que están embarazadas.

Que tienen tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año.

Que hayan tenido, en los últimos 12 meses, prácticas sexuales de riesgo, una nueva pareja sexual, parejas sexuales múltiples, aun con uso de preservativo.

Que tienen análisis positivos para VIH/SIDA, Hepatitis B o C, Chagas, Brucelosis, Sífilis o virus HTLV. Que realizaron endoscopias, colonoscopias y cirugía en los últimos 6 meses.

Todo lo que se dona, se envía al Centro Regional de Hemoterapia. Ahí se hace la calificación biológica y luego la redistribución al que lo necesita. “Somos el banco de toda la provincia, todo viene acá y desde acá se envía el que necesita”, explicó la profesional.