Un fotógrafo de Diario RÍO NEGRO elegido para la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino de ARgra

Matías Subat registró a un interno caminando con la pelota hacia el muro durante un entrenamiento de rugby intramuros en la Unidad 11 de Neuquén. Esa imagen fue seleccionada para la Muestra Anual de Fotoperiodismo ARGra.

Era una mañana fría de otoño y el aire parecía más pesado detrás de los muros. Dentro de la Unidad de Detención N°11 de Neuquén, un grupo de internos salía al campo improvisado para jugar al rugby. Era parte del proyecto Tehuelches XV, un programa que pone en juego el deporte como herramienta de reinserción social, como un respiro entre el encierro. En esa escena, el fotógrafo de Diario Río Negro, Matías Subat, vio un instante: de espaldas a la cámara un interno camina esposado con una pelota de rugby mientras la luz del otoño pinta todo de amarillo. La imagen no pasó desapercibida para la Asociación de Reporteros Gráficos del país.

Muestra Anual de Fotoperiodismo ARGra: la foto de Matías Subat

Ese momento fue el que finalmente quedó seleccionado para integrar la Muestra Anual de Fotoperiodismo ARGra. En total, más de 150 fotografías fueron elegidas entre las 2.500 enviadas por reporteros gráficos de todo el país, cubriendo los temas que marcan nuestra realidad: política, vida cotidiana, derechos humanos, naturaleza, deportes, arte y más.

Recuerda Matías, que aquel día salieron temprano con la periodista Lorena Vincenty. No fue simplemente ir capturar una imagen y a contar una historia. Hubo tensión, incertidumbre, la necesidad de respetar la intimidad de quienes estaban tras los muros. “Quise fotografiar sin mostrar demasiado, sin estigmatizar… Mostrar contexto, mostrar a las personas”, dijo.

Él buscaba sintetizar el relato en un solo fotograma: el gesto de caminar con la pelota, la paleta de ocres del muro y del árbol cercano, el contraste entre las barreras y el aire libre. Y en ese cruce de tensiones, entre encierro y libertad, muro y cielo, encontró la imagen que ahora tiene lugar en el registro colectivo del fotoperiodismo argentino.

La nota que acompañó esa fotografía en Diario RÍO NEGRO, titulada “Un día en la cárcel: rugby entre muros el camino para crear segundas oportunidades”, narraba cómo el deporte se vuelve herramienta: de esperanza, de disciplina, de vínculo humano. Relataba cómo los entrenadores cruzaban puertas, cómo el equipo se reunía bajo el frío, cómo el suelo árido cedía paso al pasto, cómo esos domingos construyen puentes entre el interior y el exterior.

La selección de la imagen para ARGra significa para Matías no solo un reconocimiento personal, sino la posibilidad de mostrar desde Neuquén que estas historias de la Patagonia también tienen lugar, voz, visibilidad nacional. “Es una alegría enorme, es muy gratificante que el trabajo que hacemos acá también forme parte de este registro colectivo del país”, expresó.

La Muestra de ARGra no es solo una exposición fotográfica más. Es memoria visual, testimonio, relato plural. Desde 1981, cada edición convoca a reporteros gráficos que cuentan nuestra historia con imágenes que circulan por todo el país, que activan miradas y nos hagan detener un momento. La exposición se inaugura este sábado en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de las Madres – Espacio para la Memoria (ex ESMA), con entrada libre y gratuita (de lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 13 a 18).