Encuentran a un hombre muerto en el Canal Grande de Roca: su cuerpo apareció en zona de compuertas y buscan identificarlo

Un impactante hallazgo se produjo en el Canal Grande de General Roca. El lunes por la noche, un empleado de la Usina alertó a las autoridades tras descubrir un cuerpo en la zona de las compuertas. El comisario José González, subjefe de la Unidad Regional II, confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho y señaló que se trataría de un hombre que aún no fue identificado.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo en el Canal Grande

Según la información brindada por el comisario González, el cuerpo fue hallado minutos después de las 22 cuando el empleado llamó a la Policía y manifestó que «sobre las rejas de las compuertas del canal, había una persona sin vida».

Las autoridades llegaron al sitio y constataron que el cuerpo estaba sobre la canaleta N°2 de la usina. A su vez pudieron determinar que se trataba de un hombre de entre 30 a 40 años.

González remarcó que el hombre no pudo ser identificado y detalló que el cuerpo estaba en «posición cubito dorsal floranto en el agua», solo vestía una malla negra y además, «tendría un corte en la pierna derecha».

Personal de Siarme se encargó de constatar que la persona no tenía signos vitales y tras esto, se le dio intervención a personal de Criminalística y Fiscalía. Finalmente el comisario informó que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se busca determinar la identidad.