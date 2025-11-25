Confirmaron el hallazgo de un segundo cuerpo en el río Negro: serían el padre y la hija, integrantes de la colonia menonita de Conesa

Desde el domingo por la tarde, tres integrantes de la colonia menonita, recientemente instalada en cercanías a Conesa, son intensamente buscados luego de ser arrastrados por la corriente del río Negro. Se trata de una zona de difícil acceso en la que hoy comenzó el tercer día de operativo. Desde la Policía confirmaron esta mañana en RÍO NEGRO RADIO el hallazgo de un cuerpo durante los rastrillajes. Horas más tarde se conoció que un segundo cuerpo había sido encontrado. Las primeras informaciones indican que se tratarían del padre y la hija desaparecidos.

Escuchá a Gustavo Rodríguez, comisario de la Policía de Río Negro, en Diario RÍO NEGRO

Según detallaron desde la Policía a Diario RÍO NEGRO, el operativo de búsqueda inició su tercera jornada este martes en las primeras horas del día. «Hay una bajada de lancha unos kilómetros antes de donde desaparecieron, (en la zona de Negro Muerto), se recorre el arriba hasta ese lugar y después se realiza rastrillaje río abajo», indicaron.

A horas del inicio de la búsqueda, el comisario Gustavo Rodríguez confirmó en RÍO NEGRO RADIO en hallazgo de un «cuerpo masculino».

Con el correr de la jornada y los rastrillajes se produjo el hallazgo de un segundo cuerpo. En las primeras informaciones oficiales, se comunicó a este medio que los cuerpos serían del padre y la hija. Aún continúa la búsqueda del joven de 20 años.

La denuncia inicial indica que las tres personas se encontraban en el campo “La Asunción”, ubicado sobre Ruta 55, camino a Guardia Mitre. Desde ahí, la Brigada Rural, Prefectura Naval, personal policial y bomberos, realizan rastreos en la costa y sobre el curso del río Negro, especialmente desde el kilómetro 227 de la Ruta Provincial 53.

Quiénes son los tres integrantes de la colonia menonita que son intensamente buscados hace tres días en el río Negro

Según pudo conocer este medio, en la denuncia inicial el trabajador metalúrgico indicó que la primera en ingresar al río fue Ana Neufeld de 16 años. Es ella la que «pierde pie» y es arrastrada por la corriente.

De inmediato, su padre Jacobo Neufeld y su hermano, David Neufeld de 20 años, ingresan al río para intentar rescatarla. Sin éxito, son arrastrados al igual que la joven. Esto es lo último que se conoce de su paradero.