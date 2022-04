Un incendio en el basural de Bariloche volvió a generar alarma entre los vecinos

Un nuevo incendio que se desató en la mañana de hoy en el basural de Bariloche generó fuerte malestar entre los vecinos de los barrios cercanos, que hicieron circular fotos de la densa columna de humo y reiteraron su protesta por los problemas recurrentes en el manejo de ese predio.

El municipio no informó sobre lo ocurrido y sólo reconoció que había máquinas en pleno trabajo para controlar el foco. El secretario Servicios, Eduardo Garza, se limitó a decir que incendios de ese tipo se producen “todos los días” y que no podía brindar más datos porque estaba ocupado con la emergencia.

Un operario del basural dijo al mediodía que ya estaba superado el peor momento y que las columnas de humo que suelen verse en el interior del predio muchas veces no son de incendios descontrolados, “sino que los inicia la misma gente” que revuelve la basura “para obtener cobre o para calentarse”.

Diana Carrasco, una dirigente vecinal de las 645 Viviendas, dijo que el incendio de hoy fue “donde se acumula el residuo forestal, un poco más adelante de donde ocurre siempre”. Señaló que “este último verano estuvo más tranquilo”, pero antes “era un desastre” la emisión de humo que afecta a los vecinos, entre los que hay muchos con problemas respiratorios.

“Lo que queremos es que se lleven el vertedero de ahí, no puede estar en un área poblada -dijo Carrasco-. Claramente hay una falta de acción del municipio, prometen y no cumplen. Ahora quieren hacer una planta de reciclaje, todo parquizado, pero no queremos nada de eso, que queremos que lo saquen”.

Otro vecino de las 645 Viviendas, Luis Alarcón, cuya casa está en la calle más cercana al basural, dijo que hoy el incendio fue particularmente molesto y produjo olores que le parecieron “tóxicos”, como ocurre cuando el fuego iniciado en los restos forestales “se les escapa y empieza a quemar otra basura”.

Dijo que el problema es la acumulación de volúmenes grandes de poda y ramas porque “tienen que reducirlo de algún modo”. Aseguró que el humo de hoy era “espeso y molesto, por la dirección del viento”, aunque hay otros días en que es “más impresionante.

Otro de los barrios lindantes con el repositorio de basura es el 29 de Septiembre. Allí vive Benito Arriola, quien reconoció que el hubo se hizo sentir “como pasa cada vez que ataca el viento”. Confirmó que los efectos del incendio les llegaba “con olor a basura”. Señaló que durante el verano no hubo tantos problemas pero se agravó “en los últimos 15 días”.

Como ocurre otras veces, los efectos del incendio afectaron también a otros barrios cercanos como El Pilar, Dos de Abril, Unión y El Frutillar.