Un mes del incendio al sur de Bariloche: por qué trabajan para evitar que cruce el río Manso Medio

El incendio que se desató hace exactamente un mes, el 25 de diciembre, a partir de una tormenta eléctrica, en la zona de Los Manzanos, en el parque Nahuel Huapi, al sur de Bariloche, no da descanso a los brigadistas. Avanza sin parar de una manera desconcertante y ya quemó 6419 hectáreas, según las estimaciones por los sobrevuelos en la zona.

Días atrás, la preocupación estaba centrada en la cercanía del fuego a las poblaciones de Lago Roca y Lago Hess que llegó a unos 100 metros de la casa de té de Cascada Los Alerces. Ahora, la mirada está puesta en que no cruce el río Manso Medio.

«En Lago Roca ya nos veníamos anticipando y ahora, el fuego bajó del Cerro Colorado y está llegando al borde del río Manso Medio, que une la Cascada Los Alerces con el Lago Steffen (desde Los Rápidos hasta el Villegas), con lo cual trabajamos para que no lo cruce», describió Ariel Amthauer, director de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales. En algunos sectores, fue detenido y en otros lugares, «quema de forma muy superficial a la altura del suelo».

Línea de defensa por las poblaciones

Amthauer indicó que el fuego se mantiene cerca de las poblaciones en Cascada Los Alerces aunque «se logró hacer una línea de defensa con máquinas viales, motosierras y herramientas manuales, de 7 metros de ancho«. «Con esa línea protegimos la casa de té de la familia Almuna y las poblaciones de la familia Mesa», dijo.

La línea de defensa de siete metros de ancho para proteger las poblaciones de la familia Almuna y Mesa. El fuego no la traspasó y hoy «se continúa mojando para afianzar y alejar definitivamente el peligro de las poblaciones». Foto: gentileza

¿Alcanzan las líneas de defensa cuando ya en otros sectores, el fuego las ha atravesado como si nada?, consultó este diario. «El fuego avanzó y sobrepasó algunas líneas porque, en el sector dos del Cerro Colorado, había un área en la que resultaba imposible trabajar por la seguridad de nuestra gente. De modo que el fuego pasó por donde no pudimos trabajar debido a la pendiente y el desprendimiento de rocas. Era imposible transitar«, describió al tiempo que insistió en que «hay normas de seguridad que dicen que no podés ir de abajo hacia arriba por los desprendimientos o al revés, por la cantidad de humo».

Advirtió que hoy, el riesgo es la propagación del fuego por la margen izquierda del río Manso Medio, un área «de mucha vegetación para quemar. Esto ampliaría mucho la superficie afectada«. Amthauer puntualizó que «si bien estamos en el fondo de un valle, la vegetación es muy densa. Una cuadrilla salió a ese sector por un foco secundario, estuvo macheteando a dos kilómetros del fuego, pero no pudo llegar por tierra. Encima fuimos con los pobladores que son baqueanos. La combinación de vegetación es tan densa, con tanto bosque y sotobosque, que vuelve casi imposible el desplazamiento de la gente o lento».

El pronóstico no es favorable ya que vuelven las altas temperaturas en la zona. «Ya hemos visto esto con el incendio del 2021, el Tristeza y Los Alerces: los incendios que afectan el bosque andino patagónico necesitan mucha agua por el volumen de los árboles. Si el verano no corta con mucha agua, tendremos el incendio por varias semanas más. Lo que intentamos con nuestro trabajo es dirigir el incendio, hacer determinados manejos para que no afecte a una población o ingrese a un determinado valle».

Amthauer destacó la llegada del «avión anfibio» durante esta semana, una contratación directa del Plan Nacional de Manejo del Fuego. La aeronave recarga agua en el lago Steffen para trabajar en la zona que hoy preocupa del Manso Medio. «Tiene una capacidad de 3.000 litros y la cadencia de disparos es alta. Puede tirar agua cada tres minutos, es decir que en una hora podemos hacer 20 disparos en un lugar puntual». el lugar es puntual especifico. lunes o martes», concluyó.