Río Negro ofrece los destinos turísticos con mayor ocupación del país; sorpresas en Neuquén

Río Negro se posiciona como uno de los destinos de mayor ocupación turística en el país. Y los datos del Observatorio de Turismo de la provincia dan cuenta de eso: Bariloche alcanzó el 79% de ocupación; El Bolsón, el 80%; Dina Huapi, el 85%; Las Grutas, 90%; Playas Doradas, 85% y El Cóndor, 72%.

El secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, señaló que 3,9 millones de turistas argentinos se movilizaron por el país en lo que va de la temporada de verano y destacó que Las Grutas superó en visitas a los destinos de la costa atlántica bonaerense.

El funcionario difundió que los principales destinos con mayor ocupación fueron Las Grutas, con el 89%; Villa La Angostura, con el 86%; Puerto Iguazú, con el 80%; Pinamar, 80% y Bariloche, 79%.

Si bien el nivel de reservas era bajo en general en Río Negro y en Neuquén, la llegada de visitantes día a día que contratan alojamientos sobre la marcha -o con 48 o 72 horas de antelación- sorprendió a los empresarios del sector turístico.

«La primera percepción en la Feria de Turismo en octubre en Buenos Aires fue que no se vislumbraba con claridad la temporada, no se veía un gran movimiento comparado con otros años», indicó Marisol Martínez, subsecretaria de Turismo de Río Negro. Y agregó: «En diciembre cuando hacíamos los análisis de enero, no esperábamos tener tan buenos números».

En Bariloche, estiman que en febrero se reiterará el mismo comportamiento:confirmar reservas la misma semana del viaje. Foto: archivo

La percepción de las autoridades municipales coincide: tiempo atrás, en las oficinas de atención al turista, los visitantes consultaban sobre excursiones, horarios y colectivos. Ahora, indagan sobre alojamientos.

«Antes, en octubre o noviembre la gente ya reservaba para enero. El comportamiento del turista ha cambiado. Creemos que tiene que ver con la especulación. Hay incertidumbre. Además, registramos mucho turismo de cercanía, del Valle de Río Negro o Neuquén, que se rige por el pronóstico del tiempo para decidir si sale o no y a dónde», consideró Martínez.

Las Grutas, en su mejor momento

«Espectacular, superó nuestras expectativas. Enero termina por arriba del 90%». De esta manera, Nicolás Carasalle, presidente de la Agencia de Turismo, Cultura y Deporte de San Antonio Oeste, definió la temporada y destacó la presencia de público de todo el país, pero especialmente turismo de cercanía de Río Negro, Neuquén, provincia de Buenos Aires y la costa de Chubut. «La gente que está a cinco horas de cercanía chequea el pronóstico y toma la decisión de venirse«, dijo.

Destacó la publicación «del mismo Scioli acerca de Las Grutas como el destino con mayor ocupación del país. Estamos convencidos que hubo dos factores preponderantes: el acompañamiento del clima y el turismo de cercanía».

A diferencia del año pasado cuando la temporada se activó a partir del 12 de enero, este año Las Grutas recibió una gran afluencia de público desde el 31 de diciembre. Sin embargo, advierten es un «turismo gasolero» que pasa en promedio una o dos noches. No mucho más.

Las Grutas sorprendió. Foto: archivo

Carasalle consideró que «la gente que tiene oportunidad se va a Brasil. Pero es injusto comparar los precios de Río de Janeiro con los de Pinamar o Las Grutas. En primer lugar, una familia de cuatro tiene que poder llegar a Brasil y eso, de por sí, no es más económico. Es económico estar allá».

Según el funcionario, los propietarios de alojamientos turísticos comentan que «se repite el comportamiento del año pasado: pocas reservas y varias habitaciones libres en enero -como nunca antes había pasado ya que en noviembre ya se aseguraban las ventas-, pero terminan completando las reservas en el día».

«La gente jamás venía a Las Grutas en enero sin nada reservado. Era tirarse a la pileta sin agua. Pero ahora la gente se pone a buscar alojamiento una vez que llega acá. Es raro», dijo.

Nivel de gasto: restaurantes llenos

El nivel de gastos de los turistas no es elevado, coinciden los operadores turísticos. Sin embargo, Martínez advirtió que «en las recorridas se puede ver que los restaurantes no están vacíos. Si uno sale a la peatonal en Las Grutas o a la calle Mitre en Bariloche, ve que la gente consume. En la costa, las salas de teatro están trabajando muy bien».

Carasalle planteó que «los comercios, en general, están trabajando muy bien». «Pero lo cierto es que los precios son razonables. Por eso, los restaurantes están llenos. Puede que se registre una merma los lunes y martes que se genera el recambio, pero ya a partir de los miércoles, se llena», señaló.

Medidas creativas y paliativas en Neuquén

El ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Capiet, reconoce que un mes atrás, el futuro de la temporada de verano resultaba un total desconcierto. «Vemos ahora con satisfacción, con los primeros relevamientos, un promedio de ocupación del 75% en toda la provincia, cuatro puntos por encima del año pasado«, reconoció satisfecho el funcionario oriundo de San Martín de los Andes.

El relevamiento resalta el posicionamiento de Villa Traful o el norte neuquino, con Las Ovejas, Huinganco y Los Miches («gracias a sus fiestas populares»), con una ocupación por encima del 90%.

«No nos sorprende la buena ocupación en los destinos más tradicionales como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Copahue, Pehuenia, pero sí en la ciudad de Neuquén, con un 60%. Era un destino con porcentaje muy bajo», explicó y se esperanzó que las reservas para febrero «avanzan en la misma línea».

¿A qué atribuye los buenos indicadores en lo que va del verano?, se le consultó. «A un combo de propuestas«, respondió.

«Le teníamos miedo al tipo de cambio, que nadie viniera de afuera y que la mayoría se vaya al exterior. Por eso, empezamos a implementar medidas creativas, paliativas«, planteó Capiet.

Foto: Archivo.

Mencionó el acuerdo con el Banco Provincial de Neuquén «a fin de apostar al turismo de cercanía» que propone 3 y 6 cuotas sin interés y 12 cuotas fijas. «Luego, nos subimos al Plan Cuota Simple de Nación (permite financiar en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas fijas con tarjetas de crédito bancarias, con una tasa de 50%) y se cargaron 160 ofertas», agregó.

Y recordó el relanzamiento del programa provincial «Viajá Neuquén«, una especie de «Previaje»: «Cualquier neuquino que elija viajar por Neuquén puede obtener un reintegro de hasta 150.000 pesos en función de un porcentaje sobre la factura de consumos de servicios turísticos de todo el abanico, desde el transporte, excursiones, alojamientos, gastronomía, servicios de excursiones, servicios de guiadas, toda la cadena de valor del turismo está incorporada al programa”. Mencionó que en este momento, tienen cargadas más de 1.000 operaciones.

Bariloche, atractivo también en verano

Alejandra Holguín, de Trenque Lauquen, se tomaba una selfie en el Centro Cívico, junto a sus familiares, para despedirse de Bariloche ya que las vacaciones llegaban a su fin. «La ciudad está hermosa y los precios bastante acordes, similares a los de Trenque Lauquen. Estos cuatro días nos manejamos en auto y paramos en Dina Huapi que es más barato que Bariloche«, dijo la mujer. Recordó que al planear las vacaciones, «sacamos cuentas y nos resultaba más barato venir acá que a la costa».

Maximiliano Arenas, de Viedma, paseaba por Bariloche junto a dos amigos de Caleta Olivia. Se encontraron de casualidad en la ciudad cordillerana. «¿Por qué Bariloche? Porque nos gustan las montañas, el lago y los refugios. Bariloche tiene todo. Hasta la joda», bromearon los jóvenes aunque cuestionaron los precios para comer: «Nos alojamos en Dina Huapi porque es mucho más barato. Ayer quisimos hacer un asadito y pagamos 43 mil pesos por dos kilos de carne. Nos mataron«.

Un restaurante italiano, ubicado a 50 metros de la calle Mitre, ofrece un «menú turístico» que incluye plato principal, bebida y postre, a 19.900 pesos. Los locales céntricos ofrecen excursiones al cerro Tronador y al glaciar Ventisquero Negro, a 49.500 pesos; un paseo por la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes cuesta 114.000 pesos y un recorrido por Circuito Chico y el cerro Campanario, 19.500 pesos.

«Tuvimos reservas que se fueron consolidando a última hora. Teníamos una previsión de ocupación del 72% que terminó siendo del 80%. En el caso de la segunda quincena de enero, tenemos un porcentaje de ocupación estimado del 66%. Pero habrá que ver si continúa este comportamiento de confirmar reservas durante la misma semana del viaje«, expresó Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche.

El empresario planteó que la ciudad «está a la par de los principales balnearios de la costa y similar en ocupación a destinos como Mendoza y Córdoba, donde se concentra el grueso de la demanda».

Sobre la definición de los viajes sobre la marcha, Lago consideró que «no hay un destino definido sino que se buscan ofertas y propuestas. La gente evalúa y compara varios destinos para saber quién le da mejor relación precio-calidad. Eso incide en la evaluación. El recurso, el dinero es escaso; de modo que hay mucho análisis y se define a último momento«.

El alto valor de los pasajes aéreos

El 80% del público en Bariloche hoy es nacional. La ocupación en febrero, según las estimaciones, rondaría el 60% aunque es todo una incertidumbre ya que no se sabe qué podría pasar con el turismo chileno que suele cruzar la frontera durante ese mes por el receso en la administración pública.

«Es todo una incógnita. Hay mucha reserva de último momento y eso nos quita el horizonte de prever la ocupación real«, reconoció Lago.

La caída del turismo extranjero en Argentina ha impactado en destinos como Bariloche. Lago consideró que el valor de los pasajes aéreos es «un gran limitante».

«Para un turista extranjero hacer un vuelo de cabotaje desde Buenos Aires a Bariloche, sacado sobre la hora, tiene un alto costo que puede representar casi la mitad de lo que pagó el pasaje de Europa a la Argentina«, mencionó y aclaró que «si bien arriban turistas extranjeros a Argentina, evalúan muy bien qué destinos visitar del interior del país».

Aliento a la Ruta 23

Martínez destacó que la primera etapa del Fondo de Infraestructura Turística del 2024 estuvo destinada «al corredor de la estepa». De esta forma, se pusieron en marcha cuatro oficinas de informes turísticos que funcionan en vagones de tren cedidos por la empresa Tren Patagónico, dispuestos a la vera de la ruta 23, en Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada y Los Menucos.

«Estamos trabajando para conocer quiénes atraviesan la ruta y su procedencia. Ya hicimos la apertura de sobres para la segunda etapa y se construirán en el ingreso a las localidades de Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci y Maquinchao, además de un tótem en Clemente Onelli», indicó.