Repudio a las declaraciones de Milei contra la diversidad sexual y los feminismos

Las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, generaron una fuerte polémica y malestar. En su discurso vinculó a las parejas homosexuales con la «pedofilia» al citar un caso judicial de Estados Unidos y calificó a «la ideología de género como un abuso infantil».

Paralelamente, desde el gobierno nacional anunciaron un proyecto llamado “igualdad ante la ley” que tiene como finalidad derogar el femicidio como agravante penal, los cupos laborales para personas trans y hasta los documentos no binarios.

«En lo discursivo es violento y desprovisto de evidencia empírica y científica», consideró Daniela Heim, profesora y directora de la especialización en Géneros y Teorías Jurídicas Feministas en la Universidad Nacional de Río Negro.

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que encabeza María Rachid, ya denunció a Milei por el delito de «incitación al odio y a la violencia colectiva», amenazas e intimidación pública.

«El hecho de que estas expresiones y amenazas provengan de la persona con mayor poder político del país, en uso de su investidura presidencial, agravan preocupantemente lo sucedido«, plantearon en la denuncia. Manifestaron su preocupación «ya que estas expresiones constituyen no sólo una amenaza potencial a la paz social y la seguridad pública, sino que también vulneran principios esenciales de nuestra democracia y derechos vigentes».

La intención de eliminar la figura del femicidio

“No tiene sentido que una pena sea más alta si la víctima es hombre o mujer”, esgrimieron desde el gobierno para justificar el anuncio.

Heim recalcó que los femicidios constituyen «un homicidio agravado. Fue una decisión política de visibilizar las muertes violentas de mujeres por el mero hecho de serlo. No es que se inventó un delito para condenar a los hombres«. Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de llevar adelante el registro nacional de femicidios en base a la información aportada por los superiores tribunales de provinciales.

«Los datos sobre femicidios indican que, cada 30 horas, una mujer muere en Argentina. El 75% de los crímenes son perpetrados por parejas o exparejas y, el 93% de los femicidios se dan en contextos íntimos en relación de cercanía o intimidad. Son personas del entorno afectivo o familiar de las víctimas», expuso Heim y planteó que «ponerle el nombre de femicidio permite visibilizar. Lo cierto es que con las políticas públicas se apunta a reducir los femicidios -y se ha logrado-, no a eliminarlos del Código Penal».

Documentos no binarios y cupo trans

La iniciativa también apunta a eliminar los documentos no binarios. Heim resaltó que «la diversidad sexual y de género es un hecho; existió toda la vida. El reconocimiento de los derechos humanos a las minorías sexuales y de género está avalado no solo en Argentina sino a nivel internacional. No entiendo el motivo de atacar a las personas por lo que son. Es completamente contrario a los ideales de libertad», especificó.

Advirtió que «el problema con las minorías de género es la violencia contra ellas, la falta de reconocimiento de derechos que ha generado crímenes de odio y muertes tempranas. El promedio de vida de la personas trans tiene como barrera los 35 años. Probablemente, haya aumentado un poco la expectativa de vida».

Milei planteó la eliminación de normativas de “discriminación positiva”. En este sentido, Heim aseguró que «la discriminación positiva no existe, siempre es negativa. Una política de acción positiva como el cupo laboral trans no es más que una política orientada a eliminar una discriminación preexistente. No es que se discrimina a las personas con un cupo sino que se garantizan derechos«.

Recordó que «las políticas de cupo» empezaron en los años 90, durante el menemismo, con la ley de cupo electoral; mientras que la ley de paridad electoral se aprobó en el gobierno de Mauricio Macri. «No es solo una cuestión del kirchnerismo, son acuerdos políticos que responden a necesidades sociales. Son muchas voluntades que acuerdan reconocer derechos. Y esto sucede en Argentina y en todo el mundo. Las leyes de cupo se toman de la lucha antirracial de Estados Unidos«.

Definió el cupo «como una medida de acción positiva. De carácter temporal, extraordinaria y tiene como objetivo eliminar una discriminación preexistente. Se aplica mientras persiste esa discriminación«.

Cuando se le consulta a la especialista, el por qué de las declaraciones de Milei no lo duda: «Lo dice para provocar, porque se está instalando una agenda internacional neoconservadora que vuelve a patologizar la homosexualidad y la diversidad de género«. Entendió que «es un discurso que prende en el sentido común. Seguimos siendo una sociedad heteronormada y heteropatriarcal. Lo que está en peligro es la vida y los proyectos de vida de las personas que se apartan de la heterosexualidad».

Las palabras de un presidente

«No podemos salir del asombro«, reconoció Griselda Linares, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por motivos de género en Río Negro, al tiempo que aseguró que ya mantuvo conversaciones con referentes provinciales de todo el país.

Recalcó que esta tendencia discursiva ya se escuchaba desde la campaña electoral: «Pero esto va más allá de lo que podamos haber imaginado. Es tremendo porque es desconocer las desigualdades estructurales. Estas leyes no buscan privilegios sino que, en realidad, lo que hacen es equiparar la balanza«.

La funcionaria cuestionó además la equiparación de «las personas del colectivo como abusadores sexuales». «Lo peor es que no se trata de cualquiera sino del presidente de un país. Sabemos que hay muchas personas que coinciden con esto. Es como un vía libre desde el discurso y ahora, solicitando estas medidas de eliminación de políticas públicas que forman parte de una lucha histórica», evaluó.

Linares insistió en que «no se trata de una lucha contra los varones sino contra un sistema patriarcal«.

Por último, manifestó que Milei está convencido de sus planteos: «No hay un error conceptual, él verdaderamente lo cree así y no lo dice en cualquier espacio. Lo dice ante ciertos personajes del mundo. Ahora hay una fuerte contradicción: si hablamos de progreso económico, la agenda 2030 de la ONU habla de igualdad».