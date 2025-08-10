Un motociclista resultó herido tras chocar con un auto cerca del ingreso a la Autovía Norte en Neuquén: qué se sabe

Un motociclista resultó herido este domingo en la Bajada del Maida de Neuquén, el acceso ubicado en el extremo oeste de la ciudad que conecta con la Autovía Norte. El siniestro ocurrió antes de la zona de curvas, cuando la moto que circulaba hacia la autovía impactó de frente con un automóvil que se dirigía en sentido contrario, rumbo a Plottier.

Según testigos, la moto se cruzó de carril luego de una mala maniobra y terminó chocando contra el vehículo.

El accidente fue confirmado por Andrés Herrero, director del SIEN Neuquén, a Diario RÍO NEGRO, quien precisó que el siniestro involucró a un motociclista de aproximadamente 25 años

El hecho provocó demoras en el tránsito, mientras personal policial y de emergencias trabajaba en el lugar para asistir al herido y ordenar la circulación.

Accidente cerca del ingreso a la Autovía Norte en Neuquén: cuál es el estado del hombre

Herrero confirmó a este medio que al llegar la ambulancia, el joven «estaba consciente» y con casco puesto. Fue trasladado al hospital Castro Rendón para recibir atención médica. El accidente fue calificado como de «alta cinemática» debido a la violencia del impacto.