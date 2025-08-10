Dos muertos por un trágico incendio en Bariloche: investigan cómo inició el fuego

Bariloche se convirtió en el escenario de un trágico incendio este domingo. Durante las primeras horas de esta mañana una casa comenzó a arder en llamas y dejó como resultado, dos víctimas fatales. Desde la Fiscalía confirmaron a Diario RÍO NEGRO que están investigando cómo inició el siniestro e informó que los cuerpos fueron trasladados a la morgue a la espera de una autopsia.

El impactante hecho se registró alrededor de las 6, este domingo. Los vecinos alertaron a la Policía y los Bomberos debido a que las llamas habían avanzado con rapidez sobre una vivienda ubicada sobre la calle Otto Goedecke al 1.400.

El personal trabajó intensamente para controlar el fuego para evitar una tragedia, sin embargo minutos más tarde se confirmó que lamentablemente había dos personas muertas. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO lo ocurrido y señalaron que se dispuso el traslado de los cuerpos para realizarles la debida autopsia.

Investigan cómo inició el trágico incendio de Bariloche: qué dijeron desde la Policía y Fiscalía

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del incendio minutos después de las 5.30. Al llegar constataron que una vivienda de dos plantas, construcción de madera, estaba totalmente incendiada.

El personal de Bombero arribó y al finalizar las tareas constataron que habían dos víctimas fatales, las cuales «quedaron atrapadas en el interior».

Por su parte la Fiscalía informó que en el caso tomó intervención el fiscal Marcos Sosa quien dispuso que trabaje Criminalística para esclarecer lo ocurrido.

El Gabinete de Criminalística se encargará de descartar, o confirmar, si hubo indicios de criminalidad. Además aportó que en el sitio trabajaron peritos en incendio y Bomberos.

En cuanto a la autopsia de los cuerpos, informó que esperan tener resultados entres esta noche y la mañana del lunes. Los resultados serán clave para determinar causa de muerte.