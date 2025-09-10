Un nuevo resonador para pacientes del hospital de Roca

La resonancia magnética es una técnica esencial en la medicina actual para detección temprana y seguimiento de enfermedades. Foto gentileza.

La Fundación Dr. Labat, institución que desde hace más de tres décadas trabaja junto al Estado provincial en Roca, anunció un proyecto que representa un salto importante para la salud pública local: la instalación del un resonador magnético de la ciudad destinado a pacientes del hospital Francisco López Lima.

Nuevo resonador en Roca: mejorar el acceso a diagnósticos

Hasta ahora, el hospital no contaba con esta tecnología. Los pacientes sin obra social que necesitan una resonancia deben ser derivados a otras localidades, como Cipolletti, lo que implica traslados, demoras y, en algunos casos, dificultades para acceder al estudio. Contar con un equipo propio en Roca permitirá mejorar el acceso a diagnósticos de alta complejidad de manera gratuita para quienes dependen del sistema público.

“Hoy la resonancia es un estudio fundamental para los diagnósticos médicos. Que Roca disponga de este equipamiento junto al hospital será una incorporación muy importante para la calidad de la salud de la ciudad”, explicó Elsa Labat, directora ejecutiva de la Fundación.

Resonancia magnética: una técnica clave

La resonancia magnética nuclear (RMN) es un procedimiento no invasivo que utiliza un potente campo magnético, ondas de radio y una computadora para obtener imágenes detalladas de órganos y tejidos. No emplea radiación ionizante, lo que la convierte en un método seguro y preciso.

Se utiliza para diagnosticar tumores, enfermedades cardíacas, hepáticas o intestinales, y es esencial en patologías neurológicas. También se aplica en el seguimiento de embarazos. En algunos casos se requiere el uso de contraste y no está indicada para pacientes con marcapasos o determinados implantes metálicos.

El procedimiento es seguro y no invasivo, no emplea radiación ionizante. Foto gentileza.

“Es un paso natural en nuestro camino de acompañamiento y compromiso con la salud de General Roca”, señaló. El nuevo resonador estará ubicado en un edificio lindero al hospital, dentro del predio que la Fundación ocupa desde 1991 gracias a un convenio con el Estado provincial.

Proyecto en marcha: cuándo empiezan los trabajos

El inicio de la obra depende de la renovación de esa concesión, que vence en marzo de 2026. “Ya presentamos los planos, el cronograma de obra y la proforma de compra del equipo. Una vez que tengamos la firma de la renovación, será inminente el inicio de los trabajos”, indicó Elsa Labat.

La inversión estimada ronda el millón de dólares, incluyendo la construcción del edificio, la compra y la puesta en marcha del equipo. La referente recordó que la iniciativa se viene trabajando desde hace más de tres años. “Era un tema de planificación porque todavía faltaba para el vencimiento de la concesión, pero lo fuimos presentando en Salud Pública. Ahora esperamos la renovación para poder avanzar”, agregó.

Más de 12.000 pacientes en 30 años

La Fundación Dr. Labat fue creada en 1939 y, desde 1991, funciona junto al hospital en el marco de un convenio con el Estado. Su trabajo estuvo centrado en la atención oncológica: en estas décadas se trataron más de 12.000 pacientes, se impulsaron campañas de prevención de cáncer de mama y colon, y se llevó adelante el registro de neoplasias malignas en la región.

“Siempre estuvimos comprometidos con la salud pública. Este proyecto es una manera de seguir aportando a la comunidad, en un contexto donde el hospital enfrenta una fuerte demanda en múltiples áreas”, destacó Labat.

Ante la consulta de DIARIO RÍO NEGRO fuentes del ministerio de Salud aclararon que en el predio del hospital no se autoriza ninguna obra, ya que “se encuentra en desarrollo un proyecto propio de nuevo hospital que afectará toda la superficie actual”.

Expectativa en la comunidad

Para los equipos médicos y los pacientes del sistema público, la llegada de un resonador representa la posibilidad de acceder a estudios de precisión que implicaban traslados. “Nos hace mucha ilusión poder formar parte de la historia de la salud pública de la ciudad. Yo soy roquense, nacida y criada acá, y creo que el hospital López Lima se merece este acompañamiento”, expresó Labat.

También está prevista la instalación de un tomógrafo que reforzará el servicio del equipo del hospital. “Es un proyecto grande para todo el sistema público de la ciudad”, explicó. Actualmente el sistema público de salud está sobreexigido. El hecho de poder contar con nueva infraestructura tecnológica aparece como una buena noticia. “Creemos que es una solución a un problema del sistema sanitario local. Estamos aportando nuestro granito de arena”, resumió.



