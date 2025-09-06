El hospital de Roca busca salir de la crisis de falta de profesionales

El hospital de Roca vive desde hace años una crisis de la que ahora está intentando salir, con una nueva gestión a cargo que lleva un mes de trabajo, y con un horizonte más alentador tras el anuncio de un nuevo edificio que tendría 18.000 metros cuadrados y como características principal que sería una institución de referencia materno infantil.



El Francisco López Lima por área de cobertura territorial y ser categoría 6 es el más importante de la provincia.



La antigüedad edilicia de gran parte de la institución tiene su impacto en el servicio de salud que se debe brindar.



El sector más nuevo del López Lima alberga las áreas de ginecología y neonatología -además de quirófanos-, justamente las que han padecido la falta de profesionales, uno de los principales problemas de los últimos años.



La sangría de especialistas y la falta de residentes son problemas generales del sistema de salud que en Río Negro y Neuquén tienen características propias, como por ejemplo la demanda medicinal que se generó alrededor del impacto petrolero de Vaca Muerta.



En este aspecto los sueldos de los profesionales de la salud son un punto que el gremio Asspur reclama desde su conformación como sindicato, aunque no esté reconocido en gran parte por el Gobierno provincial. Las sumas en negro y la falta de una negociación paritaria específica son parte de su reclamo. ATE ha reclamado con fuerza por la falta de profesionales médicos y las condiciones laborales.



Este fue el escenario para que hace un mes se produjera un cambio de mando en el hospital.

Silvina Aguilar dejó la dirección y en su lugar el ministro de Salud Demetrio Thalasselis ubicó a Susana Marezi, que ya estuvo a cargo de los hospitales de Cinco Saltos y Maquinchao.



Marezi indicó que desde su asunción están en un proceso de reordenamiento general, que tiene tres ejes: personal, equipamiento e infraestructura.



Sobre el equipamiento, ayer llegó al hospital de Roca un equipo de electroquimioluminiscencia para el área de hemoterapia, que demandó una inversión de 400 millones de pesos.

“Hay que recuperar el emblema que significa el Hospital de Roca para Roca y para los roquenses y también para la zona”. Susana Marezi, directora del hospital de Roca.



Reconoció que cuando asumió había un importante desorden contable que están tratando de acomodar para normalizar la relación con los proveedores.



En cuanto a la falta de profesionales informó que el área de neonatología tiene desde septiembre tres nuevos médicos que vienen a cubrir las vacantes que había y que hay otro especialista que ingresará en estos días.



Para el otro sector clave como es ginecología, todavía persiste la falta de profesionales pero es inminente, dijo, la contratación de nuevo personal porque los currículums ya están siendo evaluados en el área de recursos humanos. Actualmente se están derivando pacientes a los hospitales de Regina, Allen y Cipolletti.



Ginecología es un sector crucial del hospital porque está conectada directamente con Neonatología. A la primera llegan todas las embarazadas sin obra social. En esta cadena también está la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), un área que absorbe pacientes de toda la provincia y que es el orgullo del López Lima.

Cientos de personas pasan por la guardia del hospital cada día. (Foto: Alejandro Carnevale)



Cuando se le menciona a Marezi las quejas que frecuentemente se reproducen en medios de comunicación por las demoras en la atención en el hospital o la falta de profesionales la directora indicó: “Creo que en algunas cuestiones la comunidad tiene razón. Nosotros somos los que tenemos que mejorar”.



Asspur y ATE plantean la falta de profesionales y el tema salarial

Las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del hospital de Roca son un factor clave en el funcionamiento de la institución. Los últimos meses estuvieron signados por las protestas puntuales, por las falta de profesionales médicos, y generales, por los salarios que cobran los trabajadores.



El gremio de trabajadores de la salud Asspur se indicó que “desde el Gobierno intentan justificar los cambios recientes en el Ministerio de Salud y en la dirección del hospital bajo el título de un supuesto “reordenamiento”. Yo no dudo de la capacidad y de la buena intención de los directores y administradores que van pasando pero la realidad es que ellos siguen ordenes del ejecutivo que son los mismos funcionarios que hace más de una década vienen gestionando el sistema sanitario en Río Negro: Alberto Weretilneck y Arabela Carreras”, señaló Belén Carrillo, responsable del área de prensa de Asspur.

«Este “reordenamiento” no es más que un nuevo intento de ganar tiempo y de evitar discutir lo verdaderamente urgente: salarios dignos, condiciones laborales adecuadas». Belén Carrillo, Asspur.



Por su parte, Facundo Cappello, dirigente de la seccional Alto Valle Este de ATE, señaló que “la gravedad del faltante de personal es algo que no podemos obviar. Tenemos que tener en cuenta que siempre venimos denunciando constantemente que faltan profesionales tanto médicos como enfermeros en diferentes áreas”, indicó.



“Hoy tenemos un área que es crítica ginecología de nuestro hospital, que se ve afectada, se ve resentida porque no se cuentan con los diferentes profesionales médicos que así requiere ese servicio, con la cantidad que así lo requiere”, describió.

«No se puede permitir que diferentes planes de contingencia se formen en planes de permanencia”. Facundo Capello, ATE Alto Valle Este.



Señaló que con la nueva gestión en la dirección del hospital “han habido cambios que nosotros como trabajadores veníamos pidiendo, lo cual lo veo como positivo. Pero es muy pronto para ver si esos cambios que se han dado en las diferentes áreas del hospital son o no certeros y van a atacar esta crisis sanitaria que venimos viviendo”.