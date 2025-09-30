Un pitbull mató a otro perro en Centenario: la dueña dijo que «se le escapó» y los vecinos denuncian que ya ha asesinado a otros

Un nuevo ataque de un perro pitbull dejó conmocionada a la comunidad de Centenario en la zona de la segunda meseta. El hecho ocurrió en la mañana del lunes, cuando el animal mató a otro perro en cuestión de segundos, pese al esfuerzo de los vecinos por frenar la embestida.

Vecinos de Centenario denuncian que los ataques del pitbull son reiterados

Según informó Centenario Digital, el hecho ocurrió en las Agrimensor Hugo Arraga y Lago Correntoso y en medio del ataque, cuatro personas intentaron separar a los animales, pero no tuvieron éxito.

Tras el ataque, los vecinos lograron atar al pitbull a un cerco. El animal, detalló el medio local, estaba cubierto de manchas de sangre producto del violento episodio.

Una vecina indicó que el perro tiene dueña y que esta habría dicho que “se le escapó”. Sin embargo, los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre.

Los testimonios recogidos coinciden en que este pitbull ya habría provocado la muerte de otros perros en la zona.

Piden a las autoridades más controles y seguimiento urgente

De acuerdo con los relatos, los habitantes se comunicaron en reiteradas oportunidades con Control Canino y con la Comisaría 52 para dar aviso de lo sucedido. No obstante, el pedido de soluciones concretas todavía no tiene respuesta.

Vecinos reclaman que se tomen medidas para evitar nuevos ataques del animal.

Finalmente, personal municipal acudió al lugar, aunque solo para retirar el cuerpo del perro que murió en el acto. Frente a esto, los vecinos reclamaron una intervención más firme y un seguimiento real sobre el animal agresor.